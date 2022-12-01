***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.12.2022 12:42
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083425
BIST
12:495.082
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 104,69
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:4918,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
12:4919,4697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0722
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:491.065,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.065,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:47
|YGYO
|1,76
|25.063.673
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|34.474.841
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|337.390.492
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,72
|6.956.169
|% -3,87
|
|INFO
|11,16
|106.277.116
|% -3,79
|
|THYAO
|125,30
|4.808.084.632
|% 4,42
|
|KRDMD
|15,56
|3.543.462.863
|% 5,63
|
|SISE
|39,92
|2.854.940.968
|% 2,10
|
|EREGL
|43,50
|2.560.232.786
|% 1,97
|
|PETKM
|18,36
|2.386.018.976
|% 2,63
|
|KRDMD
|15,56
|3.543.462.863
|% 5,63
|
|EKGYO
|7,35
|1.604.794.227
|% 6,68
|
|SKBNK
|2,77
|497.211.729
|% 2,21
|
|YKBNK
|11,98
|2.011.054.000
|% -0,58
|
|ISCTR
|10,63
|1.608.663.560
|% 2,61
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6403
|% 0,05
|
|Euro
|19,4671
|19,4785
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,5399
|22,6529
|% 0,66
|
|Frank
|19,6585
|19,7769
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,04
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|8,46
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,12
|
|Cumhuriyet
|7.088
|7.195
|82,00
|
|Tam
|7.109
|7.169
|14,00
|
|Yarım
|3.448
|3.505
|7,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,21
|13,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|0,17
|