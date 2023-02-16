***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.02.2023 12:48
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu tarafınıza sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114221
BIST
16:135.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,22%
|| 159,51
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:1318,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:1320,1961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0379
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:131.114,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.114,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler16:11
|OYAKC
|30,14
|215.218.549
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.827.638
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|588.676.357
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.834.534
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.804.210
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.779.473
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|186.509.606
|% -9,96
|
|HATEK
|8,42
|25.440.638
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|501.508.497
|% -9,94
|
|THYAO
|144,30
|7.550.270.113
|% 3,15
|
|EREGL
|44,36
|6.415.182.817
|% 7,36
|
|TUPRS
|632,00
|5.318.768.815
|% 9,93
|
|SISE
|45,68
|3.376.565.123
|% 6,98
|
|ASELS
|59,25
|3.306.978.193
|% 1,80
|
|AKBNK
|16,47
|3.279.845.151
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,31
|1.679.855.411
|% 4,14
|
|KRDMD
|19,23
|3.005.692.184
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,55
|1.148.752.966
|% 4,86
|
|EREGL
|44,36
|6.415.182.817
|% 7,36
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8346
|18,8583
|% 0,05
|
|Euro
|20,1913
|20,2034
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6175
|22,7309
|% 0,04
|
|Frank
|20,3412
|20,4638
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0108
|5,0359
|% 0,03
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,35
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,06
|
|Cumhuriyet
|7.534
|7.648
|17,00
|
|Tam
|7.583
|7.634
|-1,00
|
|Yarım
|3.705
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.868
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|0,00
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26KRDMD
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.23 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 075, 134 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 5, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 12 üstünde . İşlem hacmi 73, 681.00 milyon TL de
-
16:24EMKEL
Yüzde 8.96 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 653, 990 adet işlem
-
16:21HALKB
Yüzde 6.98 oranında artışla 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 225, 903 adet işlem
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 166, 32 artarak (% 3.75 ) 4, 597