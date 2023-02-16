***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.02.2023 12:48
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu tarafınıza sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114215
BIST
17:175.081
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 130,81
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
17:1718,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
17:1720,1597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1185
17:171.111,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,18
|Açılış
|: 1.111,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler17:17
|OYAKC
|30,14
|215.631.015
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.985.462
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.502.007
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|315.290.030
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|36.805.782
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|53.796.171
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|32.935.459
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.880.129
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|189.148.480
|% -9,96
|
|THYAO
|143,50
|8.192.080.726
|% 2,57
|
|EREGL
|44,30
|7.272.775.311
|% 7,21
|
|TUPRS
|632,30
|5.896.223.421
|% 9,98
|
|SISE
|45,68
|3.756.560.704
|% 6,98
|
|AKBNK
|16,43
|3.740.894.633
|% 1,61
|
|AKBNK
|16,43
|3.740.894.633
|% 1,61
|
|YKBNK
|9,27
|1.822.904.918
|% 3,69
|
|EKGYO
|7,50
|1.312.019.357
|% 4,17
|
|EREGL
|44,30
|7.272.775.311
|% 7,21
|
|KRDMD
|19,23
|3.011.740.846
|% 9,95
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8503
|18,8534
|% 0,03
|
|Euro
|20,1492
|20,1597
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,5495
|22,6626
|% -0,26
|
|Frank
|20,3157
|20,4381
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0106
|5,0357
|% 0,03
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-5,82
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.570
|7.628
|-7,00
|
|Yarım
|3.698
|3.733
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.866
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,48
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,05
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|0,18
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 227, 9 artarak (% 4.16 ) 5, 710
-
17:29XU100
Endeks 5, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 03 üstünde . İşlem hacmi 82, 536.00 milyon TL de
-
17:29AKCNS
Yüzde 9.92 oranında artışla 74.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 235, 869 adet işlem
-
17:27BJKAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 007, 266 adet işlem
-
17:25EGPRO
Yüzde 8.17 oranında artışla 54.30 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 601 adet işlem