***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.02.2023 12:48
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu tarafınıza sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114226
BIST
14:055.002
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 51,86
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
14:0518,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 19,1020
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
14:0520,2028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0446
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
14:051.113,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.113,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler14:03
|OYAKC
|30,14
|207.274.339
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.002.651
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|9.015.383
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.537.229
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|27.473.969
|% 9,98
|
|HATEK
|8,42
|25.261.924
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|498.482.419
|% -9,94
|
|MRGYO
|4,82
|40.129.252
|% -9,91
|
|KRONT
|69,80
|30.477.876
|% -9,76
|
|SKTAS
|3,45
|24.552.609
|% -9,69
|
|THYAO
|141,70
|6.375.772.817
|% 1,29
|
|EREGL
|43,46
|4.784.439.198
|% 5,18
|
|TUPRS
|626,80
|3.660.633.707
|% 9,03
|
|KRDMD
|19,23
|2.971.526.108
|% 9,95
|
|SISE
|44,60
|2.668.790.948
|% 4,45
|
|KRDMD
|19,23
|2.971.526.108
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,29
|2.434.844.334
|% 0,74
|
|YKBNK
|9,30
|1.354.509.822
|% 4,03
|
|EKGYO
|7,42
|919.965.600
|% 3,06
|
|EREGL
|43,46
|4.784.439.198
|% 5,18
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8471
|18,8510
|% 0,01
|
|Euro
|20,1804
|20,1882
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6527
|22,7663
|% 0,20
|
|Frank
|20,3596
|20,4823
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0112
|5,0363
|% 0,04
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-0,10
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,31
|
|Cumhuriyet
|7.542
|7.656
|25,00
|
|Tam
|7.581
|7.632
|-3,00
|
|Yarım
|3.704
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,62
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,13
|0,00
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|-0,30
|