***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2019-31/12/2019 dönemi Yıllık Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821542BIST