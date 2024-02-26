***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarOptima Faktoring A.Ş. 01.01.2023-31.12.2023 tarihli Faaliyet Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251944BIST