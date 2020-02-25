***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20.000 -1.166 7.046 3.938 6.189 36.007Yeni Bakiye20.000 -1.166 7.046 3.938 6.189 36.007Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)108 10.191 10.299Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı6.500 6.500İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.000 -10.000Kar Dağıtımı6.189 -6.189Diğer6.189 -6.189Dönem Sonu Bakiyeler36.500 -1.058 7.046 127 10.191 52.806Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ21 41.099 41.991FAKTORİNG GELİRLERİ41.099 41.991Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler33.563 36.494İskontolu33.563 36.494Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar7.536 5.497İskontolu7.118 5.133Diğer418 364FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)24 -16.431 -20.199Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-13.336 -14.940Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-2.890 -1.423Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-127 -70İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -3.506Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-78 -260BRÜT KAR (ZARAR)24.668 21.792ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -13.051 -13.462Personel Giderleri-8.362 -8.739Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-254 -244Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-4.435 -4.479Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)11.617 8.330DİĞER FAALİYET GELİRLERİ23 2.046 3.771Bankalardan Alınan Faizler795 2.213Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 22Kambiyo İşlemleri Karı3 36Diğer1.248 1.500KARŞILIK GİDERLERİ25 -1.744 -3.961Özel Karşılıklar-1.744 -3.961Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)26 0 -77Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -38Kambiyo İşlemleri Zararı0 -39Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)11.919 8.063BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27 11.919 8.063SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-1.728 -1.874Cari Vergi Karşılığı-1.842 -1.899Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi114 25SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10.191 6.189DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI10.191 6.189Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.191 6.189Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı10.126 6.686Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri33.563 36.494Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-16.431 -20.199Alınan Ücret ve Komisyonlar7.536 5.497Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 568 708Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-8.362 -8.739Ödenen Vergiler-2.835 -1.874Diğer-3.913 -5.201Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-9.566 35.430Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-72.090 148.602Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-371 -400Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)1.357 -40.226Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)421 -200Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)60.255 -72.699Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)862 353Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı560 42.116YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8 -15.832 780Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller9 292 -284Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-15.540 496FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-31.626Temettü Ödemeleri-2.649Diğer6.500Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit6.500 -34.275Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-8.480 8.337Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.548 211Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 68 8.548Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.191 6.189DİĞER KAPSAMLI GELİRLER108 -196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar108 -196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 137 -251Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-29 55Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.299 5.993Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 68 68 8.552 8.552GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 132.490 132.490 60.400 60.400Faktoring Alacakları5 130.939 130.939 60.050 60.050İskontolu Faktoring Alacakları (Net)5 130.939 130.939 60.050 60.050Takipteki Alacaklar5 2.664 2.664 11.388 11.388Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -1.113 -1.113 -11.038 -11.038ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 16.618 16.618 1.582 1.582MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 17 17 32 32YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI206 206 76 76ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI644 644 559 559DİĞER AKTİFLER1.273 1.273 902 902ARA TOPLAM151.316 151.316 72.103 72.103SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 49 49 341 341Satış Amaçlı9 49 49 341 341VARLIKLAR TOPLAMI151.365 151.365 72.444 72.444YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 93.682 93.682 33.427 33.427FAKTORİNG BORÇLARI14 1.401 1.401 44 44KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 518 518 96 96İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR17 1.007 1.007 957 957Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı17 1.007 1.007 957 957CARİ VERGİ BORCU0 0 787 787ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.951 1.951 1.126 1.126ARA TOPLAM98.559 98.559 36.437 36.437SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR52.806 52.806 36.007 36.007Ödenmiş Sermaye18 36.500 36.500 20.000 20.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.058 -1.058 -1.166 -1.166Kar Yedekleri19 7.046 7.046 7.046 7.046Yasal Yedekler6.837 6.837 6.837 6.837Diğer Kar Yedekleri209 209 209 209Kar veya Zarar10.318 10.318 10.127 10.127Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı127 127 3.938 3.938Dönem Net Kâr veya Zararı10.191 10.191 6.189 6.189YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI151.365 151.365 72.444 72.444Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ17.779 17.779 8.915 8.915ALINAN TEMİNATLAR20 7.438.435 7.438.435 6.179.478 6.179.478VERİLEN TEMİNATLAR20 0 0 0 0TAAHHÜTLER100 100 50 50Cayılamaz Taahhütler100 100 50 50TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0EMANET KIYMETLER20 137.501 10.064 147.565 79.673 1.944 81.617NAZIM HESAPLAR TOPLAMI7.593.815 10.064 7.603.879 6.268.116 1.944 6.270.060http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821541BIST