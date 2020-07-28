***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20.000 -1.166 7.046 3.938 6.189 36.007Yeni Bakiye20.000 -1.166 7.046 3.938 6.189 36.007Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10 3.897 3.887İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.000 -10.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.189 -6.189Dönem Sonu Bakiyeler30.000 -1.176 7.046 127 3.897 39.894Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler36.500 -1.058 7.046 127 10.191 52.806Yeni Bakiye36.500 -1.058 7.046 127 10.191 52.806Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-60 3.427 3.367Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.200 -10.200Kar Dağıtımı10.191 -10.191Yedeklere Aktarılan Tutarlar10.191 -10.191Dönem Sonu Bakiyeler46.700 -1.118 7.046 118 3.427 56.173Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ22 17.112 18.464 7.291 10.270FAKTORİNG GELİRLERİ17.112 18.464 7.291 10.270Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler13.688 15.019 5.809 8.414İskontolu13.688 15.019 5.809 8.414Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar3.424 3.445 1.482 1.856İskontolu3.251 3.243 1.408 1.744Diğer173 202 74 112FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)25 -5.703 -7.454 -2.402 -4.721Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-5.020 -5.395 -1.946 -3.024Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-624 -1.784 -410 -1.451Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-35 -235 -35 -227Verilen Ücret ve Komisyonlar-24 -40 -11 -19BRÜT KAR (ZARAR)11.409 11.010 4.889 5.549ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)23 -6.343 -6.163 -2.717 -3.154Personel Giderleri-4.208 -4.095 -1.850 -2.251Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-136 -122 -76 -61Genel İşletme Giderleri-1.999 -1.946 -791 -842BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)5.066 4.847 2.172 2.395DİĞER FAALİYET GELİRLERİ24 448 1.185 284 715Bankalardan Alınan Faizler156 645 103 401Diğer292 540 181 314KARŞILIK GİDERLERİ26 -856 -737 -626 -302Özel Karşılıklar-856 -737 -626 -302DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)27 0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.658 5.295 1.830 2.808BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.658 5.295 1.830 2.808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)28 -1.231 -1.398 -360 -576Cari Vergi Karşılığı-956 -1.174 -270 -435Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-275 -224 -90 -141SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.427 3.897 1.470 2.232DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI3.427 3.897 1.470 2.232Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.427 3.897 1.470 2.232Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı4.614 3.897Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri13.690 15.019Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-5.249 -7.454Alınan Ücret ve Komisyonlar3.400 3.445Elde Edilen Diğer Kazançlar292 1.185Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 62 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.208 -4.095Ödenen Vergiler-901 -1.398Diğer-2.472 -2.805Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-13.697 -10.371Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış40.784 -47.990Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.883 -834Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)6.996 16.092Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)45 1.307Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-51.369 20.105Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-12.036 949Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-9.083 -6.474YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8 115 -1.143Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları115 -1.143FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİhraç Edilen Sermaye Araçları10.200 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit10.200 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.232 -7.617Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar68 8.552Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 1.300 935Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18 3.427 3.897 1.470 2.232DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-60 -10 -15 -10Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-60 -10 -15 -10Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-77 -13 -19 -13Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17 3 4 3Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.367 3.887 1.455 2.222Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 1.300 1.300 68 68GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 91.087 91.087 132.490 132.490Faktoring Alacakları5 90.031 90.031 130.939 130.939İskontolu Faktoring Alacakları (Net)90.031 90.031 130.939 130.939Takipteki Alacaklar5 2.963 2.963 2.664 2.664Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -1.907 -1.907 -1.113 -1.113ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 16.292 16.292 16.618 16.618MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 33 33 17 17YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 206 206ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 386 386 644 644DİĞER AKTİFLER11 1.278 1.278 1.273 1.273ARA TOPLAM110.376 110.376 151.316 151.316SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 49 49 49 49Satış Amaçlı49 49 49 49VARLIKLAR TOPLAMI110.425 110.425 151.365 151.365YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 42.707 42.707 93.682 93.682FAKTORİNG BORÇLARI14 8.397 8.397 1.401 1.401KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 563 563 518 518İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)15 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR17 1.129 1.129 1.007 1.007Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı17 1.129 1.129 1.007 1.007CARİ VERGİ BORCU55 55ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.401 1.401 1.951 1.951ARA TOPLAM54.252 54.252 98.559 98.559SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR56.173 56.173 52.806 52.806Ödenmiş Sermaye18 46.700 46.700 36.500 36.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.118 -1.118 -1.058 -1.058Kar Yedekleri19 7.046 7.046 7.046 7.046Yasal Yedekler6.837 6.837 6.837 6.837Diğer Kar Yedekleri209 209 209 209Kar veya Zarar3.545 3.545 10.318 10.318Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı118 118 127 127Dönem Net Kâr veya Zararı3.427 3.427 10.191 10.191YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI110.425 110.425 151.365 151.365Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ12.349 12.349 17.779 17.779ALINAN TEMİNATLAR21 6.402.333 165 6.402.498 7.438.435 7.438.435VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0 0TAAHHÜTLER100 100 100 100Cayılamaz Taahhütler100 100 100 100TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0EMANET KIYMETLER21 95.691 9.789 105.480 137.501 10.064 147.565NAZIM HESAPLAR TOPLAMI6.510.473 9.954 6.520.427 7.593.815 10.064 7.603.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862758BIST