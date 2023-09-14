Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

14.09.2023 15:20
***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Optima Faktoring A.Ş.'nin 27.02.2023 tarih ve 2023-17 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan 150.000.000.-TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Borçlanma Aracı ihraç limiti başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.09.2023 tarih ve 52/1071 sayılı toplantısında, 150.000.000 TL. nominal tutara kadar ihraç belgesi onaylanmıştır.
Borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195085


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:157.948
Değişim :  -0,83% |  -66,22
Açılış :  8.036  
Önceki Kapanış :  8.014  
En Düşük
7.797 En Yüksek
8.047
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 2.329,80 661.752.246 % 10,00  
ELITE 39,60 43.983.284 % 10,00  
AVHOL 88,55 30.183.211 % 10,00  
ISBTR 181.243,80 906.219 % 10,00  
BRSAN 680,70 2.214.546.688 % 9,99  
daha fazla
17:15 Alış Satış %  
Dolar 26,9429 26,9491 % 0,05  
Euro 28,7847 28,7956 % -0,43  
Sterlin 33,3387 33,5059 % -0,62  
Frank 29,9623 30,1428 % -0,20  
Riyal 7,1634 7,1993 % 0,04  
daha fazla
17:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 -3,38  
Altın Gr. 1.647 1.648 -5,36  
Cumhuriyet 11.217 11.387 -65,00  
Tam 10.977 11.067 -38,00  
Yarım 5.505 5.557 -19,00  
Çeyrek 2.744 2.778 -10,00  
Gümüş.Ons 22,40 22,42 -0,42  
Gümüş Gr. 19,36 19,39 -0,40  
B. Petrol 93,32 93,32 1,44  
Seans Raporu 17:15
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru