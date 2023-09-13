***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOptima Faktoring A.Ş.'nin 27.02.2023 tarih ve 2023-17 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan 150.000.000.-TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Borçlanma Aracı ihraç limiti başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.09.2023 tarih ve 52/1071 sayılı toplantısında, 150.000.000 TL. nominal tutara kadar ihraç belgesi onaylanmıştır.Borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194358BIST