***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.06.2020 14:23
***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11 Haziran 2020 tarihi itibariyle Moody's ile çalışmamıza ara verme kararı alınmıştır ve bu tarihten itibaren Moody's Şirketimizin kredi derecelendirilmesini yapmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851786
BIST
14:11112.601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.660,89
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
14:116,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
14:117,7130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
14:11380,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,47
|Açılış
|: 380,50
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.905.629
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|167.814.904
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.234.966.561
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.663.218
|% 9,95
|
|KRDMA
|3,10
|47.639.933
|% 9,93
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|DAGHL
|8,31
|4.101.664
|% -9,38
|
|GLRYH
|16,04
|54.061.381
|% -6,96
|
|ALYAG
|1,29
|1.337.816
|% -6,52
|
|KRDMD
|3,00
|1.637.212.876
|% 7,53
|
|TCELL
|16,23
|1.234.966.561
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,47
|671.507.646
|% 4,11
|
|TTKOM
|8,04
|608.715.004
|% 4,55
|
|ASELS
|32,18
|447.697.249
|% 1,07
|
|KRDMD
|3,00
|1.637.212.876
|% 7,53
|
|EKGYO
|1,90
|378.933.680
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,57
|311.959.952
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,37
|230.918.250
|% 1,48
|
|KARSN
|2,44
|299.754.306
|% 3,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5631
|8,6060
|% -0,05
|
|Frank
|7,1977
|7,2410
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-2,41
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.565
|4,00
|
|Tam
|2.541
|2.554
|2,60
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,20
|
|Çeyrek
|621
|625
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,61
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|0,03
|
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|0,52
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