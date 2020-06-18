***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11 Haziran 2020 tarihi itibariyle Moody's ile çalışmamıza ara verme kararı alınmıştır ve bu tarihten itibaren Moody's Şirketimizin kredi derecelendirilmesini yapmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851786BIST