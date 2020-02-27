***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 26 Şubat 2020 tarih ve 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı: 05 Mart 2020 Perşembe günü saat 11:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, Maslak Mah. Sümer Sok. N1B Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok K:11 Maslak Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416.'ıncı maddesine göre ilansız olarak yapılmasına karar verilmiştir.Gündem:1. Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2. 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun okunması,3. 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin görüş, kabul ve onaya sunulması,6. 2019 yılı kar dağıtımı ve karın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,7. Geçmiş yıllar karının sermaye artırımında kullanılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin kabulü veya reddi,8. Şirketin 2020 yılı bağımsız denetimini yapması için "435 030 3260 Vergi Kimlik Numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"'nin, Şirketin 2020 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi ve onaya sunulması,9. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,10. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,12. Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri göre yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,14. Dilekler, temenniler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822064BIST