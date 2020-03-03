***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 28.02.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirket sermayesinin 10.200.000,-TL arttırılarak, 36.500.000,-TL'den 46.700.000,-TL'ye yükseltilmesi ve arttırılan tutarın 2018 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğultusunda, 2018 ve 2019 yılları dönem karlarından karşılanarak, gerekli izinlerin alınması için BDDK ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' ne başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823904BIST