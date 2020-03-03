***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2020 14:22
***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 28.02.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirket sermayesinin 10.200.000,-TL arttırılarak, 36.500.000,-TL'den 46.700.000,-TL'ye yükseltilmesi ve arttırılan tutarın 2018 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğultusunda, 2018 ve 2019 yılları dönem karlarından karşılanarak, gerekli izinlerin alınması için BDDK ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' ne başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823904
BIST
15:50109.786
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 2.475,87
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
15:506,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,1810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
15:506,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8459
15:50318,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,30
|Açılış
|: 318,58
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.086.423
|% 19,83
|
|SONME
|6,11
|5.413.258
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.039.252
|% 14,83
|
|OYAYO
|5,12
|6.490.532
|% 14,80
|
|TKNSA
|7,67
|81.925.346
|% 13,97
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|8.415.776
|% -6,35
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|GYHOL
|21,94
|10.398.228
|% -4,44
|
|ASELS
|29,68
|1.017.425.707
|% 5,10
|
|THYAO
|12,09
|840.631.470
|% 2,46
|
|GARAN
|9,97
|484.532.143
|% 4,18
|
|KARSN
|1,89
|308.879.529
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,52
|273.964.396
|% 5,44
|
|KARSN
|1,89
|308.879.529
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,36
|187.534.767
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,16
|139.444.144
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,52
|273.964.396
|% 5,44
|
|ODAS
|2,10
|192.083.005
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8696
|7,9091
|% 0,37
|
|Frank
|6,4244
|6,4631
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6408
|1,6490
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,35
|
|Altın Gr.
|318
|318
|3,95
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.099
|2.152
|-5,50
|
|Yarım
|1.015
|1.041
|-2,67
|
|Çeyrek
|509
|520
|-1,33
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,04
|
|B. Petrol
|53,08
|53,08
|1,18
|
Seans Raporu
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