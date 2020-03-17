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***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.03.2020 16:52
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***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

05/03/2020 Tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısına ait evraklar 12/03/2020 tarihinde tescil edilmiş olup 16.03.2020 tarih ve 10037 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830099


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Altın Gr. 319 319 5,87  
Cumhuriyet 2.085 2.117 49,00  
Tam 2.075 2.128 45,22  
Yarım 1.003 1.029 21,87  
Çeyrek 503 515 10,94  
Gümüş.Ons 12,89 12,92 0,00  
Gümüş Gr. 2,69 2,70 0,02  
B. Petrol 30,04 30,04 -0,01  
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