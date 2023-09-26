***OPX30*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***OPX30*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [OPX30]TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/09/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu OPX30.F işlem koduyla 26/09/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yapılandırılmış Ürünler Ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). OPX30.F Baz Fiyat: 42,99 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197224BIST