***OPX30*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması









***OPX30*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [OPX30]TürkçeBorsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi21/09/2023İşlem Görecek Borsa Yatırım Fonunun UnvanıOsmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım FonuBorsa Yatırım Fonunun KurucusuOsmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.İşlem Göreceği PazarYapılandırılmış Ürünler ve Fon PazarıFon Tutarıİşlem Görmeye Başlayacağı Tarih26/09/2023AçıklamalarOsmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun (OPX30) katılma payları, Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi çerçevesinde kota alınmış olup, 26.09.2023 tarihinden itibaren Borsamız Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.Fon katılma paylarının Borsa'da işlem göreceği tarihten bir gün önce kurucu tarafından belirlenecek ve KAP'ta duyurulacak fon birim pay değeri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak uygulanacaktır.İlgili fonda 26.09.2023 tarihinden itibaren Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. piyasa yapıcı olarak faaliyette bulunacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196912BIST