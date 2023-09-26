***OPX30*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Piyasa Yapıcı Atanması
26.09.2023 09:27
***OPX30*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Piyasa Yapıcı Atanması )
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İlgili Fonlar [OPX30]
Türkçe
Piyasa Yapıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Yeni Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Adı
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Kodu
OMD
İlgili Menkul Kıymet Adı
OPX30.F
Eski Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Adı
-
Piyasa Yapıcılığın Başlayacağı Tarih
26/09/2023
Piyasa Yapıcılığın Biteceği Tarih
-
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197212
BIST
'
13:128.352
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 47,48
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.291
En Yüksek
8.387
13:1227,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0457
|Açılış
|: 27,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
13:1228,9090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0663
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
13:121.675,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.675,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.672,18
BIST En Aktif Hisseler13:12
|MERCN
|50,95
|58.994.269
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|124.296.897
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|78.438.529
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|879.116
|% 10,00
|
|ISBTR
|388.511,60
|1.165.535
|% 10,00
|
|TUCLK
|80,30
|85.348.104
|% -9,98
|
|SNPAM
|48,00
|2.383.506
|% -7,60
|
|KSTUR
|827,40
|123.283
|% -7,29
|
|KNFRT
|23,00
|102.797.611
|% -7,11
|
|ADESE
|2,55
|309.610.415
|% -5,90
|
|TUPRS
|171,60
|6.969.808.964
|% 3,37
|
|THYAO
|233,50
|6.667.028.995
|% 0,43
|
|ISCTR
|25,76
|3.679.623.112
|% 2,38
|
|KRDMD
|29,92
|3.092.211.465
|% -1,12
|
|KONTR
|330,00
|2.573.414.578
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,37
|1.925.347.274
|% 5,92
|
|KATMR
|2,41
|597.437.639
|% -2,82
|
|SKBNK
|6,41
|1.312.999.300
|% 8,46
|
|ISCTR
|25,76
|3.679.623.112
|% 2,38
|
|EKGYO
|8,13
|1.017.688.110
|% -0,61
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2462
|27,2515
|% 0,17
|
|Euro
|28,8983
|28,9090
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,0972
|33,2632
|% -0,09
|
|Frank
|29,7415
|29,9207
|% 0,10
|
|Riyal
|7,2458
|7,2822
|% 0,19
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-3,82
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|11.350
|11.522
|-25,00
|
|Tam
|11.113
|11.182
|-16,00
|
|Yarım
|5.574
|5.614
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,16
|91,16
|-0,72
|