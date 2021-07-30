***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-979Net Dönem Karı (Zararı)-1.351İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER372Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler372FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-979FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.711Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 24.711YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.732NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.732DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 23.732TOPLAM VARLIKLAR23.732 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 372TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)372 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.360 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.351 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)24.711TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 23.360 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIESAS FAALİYET GELİRLERİYönetim Ücretleri10 -74Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -1.277ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.351 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.351 0 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.351 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.351 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953653BIST