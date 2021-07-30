***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 20:58
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-979
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.351
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
372
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
372
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-979
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.711
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 24.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.732
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.732
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.732
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.732
TOPLAM VARLIKLAR
23.732 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
372 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.360 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.351 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
24.711
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 23.360 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
0
Yönetim Ücretleri
10 -74
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -1.277
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.351 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.351 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.351 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.351 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953653
BIST