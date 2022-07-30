***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2022 14:25
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24 -979
Net Dönem Karı (Zararı)
-563 -1.351
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
539 372
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 539 372
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24 -979
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 24.711
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
T ARTIŞ (AZALIŞ)
-24 23.732
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24 23.732
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 23.699 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.675 23.732
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 23.675 23.699
TOPLAM VARLIKLAR
23.675 23.699
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 3.118 2.579
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.118 2.579
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.557 21.120
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.120 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-563 -3.590
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
24.710
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 20.557 21.120
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
0 0
Yönetim Ücretleri
4,15 -197 -74
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -366 -1.277
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-563 -1.351 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-563 -1.351 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-563 -1.351 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-563 -1.351 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050081
BIST