***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24 -979Net Dönem Karı (Zararı)-563 -1.351NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER539 372Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 539 372FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-24 -979FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 24.711Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen NakitT ARTIŞ (AZALIŞ)-24 23.732NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24 23.732DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 23.699 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.675 23.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 23.675 23.699TOPLAM VARLIKLAR23.675 23.699YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 3.118 2.579TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.118 2.579TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)20.557 21.120Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)21.120 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-563 -3.590Katılma Payı İhraç Tutarı (+)24.710TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 20.557 21.120Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIESAS FAALİYET GELİRLERİ0 0Yönetim Ücretleri4,15 -197 -74Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -366 -1.277ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-563 -1.351 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-563 -1.351 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-563 -1.351 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-563 -1.351 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050081BIST