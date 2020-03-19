***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.03.2020 20:08
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.331 998.669 998.669
Transferler
-1.331 1.331 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 39.254 39.254 39.254
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 1.037.923
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 1.037.923
Transferler
1.895 37.359 -39.254 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 159.687 159.687 159.687
Sermaye Arttırımı
27 200.000 200.000 200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.200.000 1.895 36.028 159.687 1.397.610 1.397.610
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-847.353 -346.274
Dönem Karı (Zararı)
36 159.687 39.254
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
159.687 39.254
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.955 4.563
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 664 387
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.764 3.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.764 3.523
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 47.055 653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.025.749 -390.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.038.112 -387.228
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 0 -60
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.038.112 -387.168
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-656 -300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.453 1.634
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.453 1.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 431 1.519
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.283 2.204
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.283 2.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.852 -7.920
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35 7.852 -7.920
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-820.107 -346.274
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.246 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -1.991
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 -1.991
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 200.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-647.353 -348.265
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-647.353 -348.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 652.294 1.000.559
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.941 652.294
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.941 652.294
Diğer Alacaklar
1.425.340 387.228
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 60 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.425.280 387.168
Peşin Ödenmiş Giderler
13 956 300
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 68 7.679
Diğer Dönen Varlıklar
26 0 241
ARA TOPLAM
1.431.305 1.047.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.431.305 1.047.742
DURAN VARLIKLAR
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 940 1.604
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.263 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.203 1.604
TOPLAM VARLIKLAR
1.433.508 1.049.346
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5.087 1.634
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.087 1.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 1.950 1.519
Diğer Borçlar
5.808 4.525
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 5.808 4.525
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 21.294
ARA TOPLAM
34.139 7.678
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.139 7.678
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.759 3.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.759 3.523
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 222
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.759 3.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.898 11.423
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.397.610 1.037.923
Ödenmiş Sermaye
27 1.200.000 1.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.895 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 36.028 -1.331
Net Dönem Karı veya Zararı
36 159.687 39.254
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.397.610 1.037.923
TOPLAM KAYNAKLAR
1.433.508 1.049.346
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -262.289 -246.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.493.647 474.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.046.654 -278.040
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
184.704 -49.161
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 24.718 100.935
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
209.422 51.774
Finansman Giderleri
33 -2.680 -1.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
206.742 50.613
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.055 -11.359
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -48.540 -10.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.485 -686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
159.687 39.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 159.687 39.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36 159.687 39.254
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,14500000 0,03930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.687 39.254
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
159.687 39.254
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830886
BIST