***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -1.331 998.669 998.669Transferler-1.331 1.331 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 39.254 39.254 39.254Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 1.037.923Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 1.037.923Transferler1.895 37.359 -39.254 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 159.687 159.687 159.687Sermaye Arttırımı27 200.000 200.000 200.000Dönem Sonu Bakiyeler1.200.000 1.895 36.028 159.687 1.397.610 1.397.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-847.353 -346.274Dönem Karı (Zararı)36 159.687 39.254Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)159.687 39.254Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler45.955 4.563Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 664 387Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.764 3.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -1.764 3.523Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 47.055 653İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.025.749 -390.091Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.038.112 -387.228İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)37 0 -60İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.038.112 -387.168Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-656 -300Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.453 1.634İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.453 1.634Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 431 1.519Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.283 2.204İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.283 2.204İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.852 -7.920Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35 7.852 -7.920Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-820.107 -346.274Vergi İadeleri (Ödemeleri)-27.246 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -1.991Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -1.991Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 -1.991FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI200.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri200.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 200.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-647.353 -348.265Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-647.353 -348.265DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 652.294 1.000.559DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.941 652.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.941 652.294Diğer Alacaklar1.425.340 387.228İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,37 60 60İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.425.280 387.168Peşin Ödenmiş Giderler13 956 300Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 68 7.679Diğer Dönen Varlıklar26 0 241ARA TOPLAM1.431.305 1.047.742TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.431.305 1.047.742DURAN VARLIKLARMaddi Olmayan Duran Varlıklar17 940 1.604Ertelenmiş Vergi Varlığı35 1.263 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.203 1.604TOPLAM VARLIKLAR1.433.508 1.049.346KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5.087 1.634İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 5.087 1.634Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 1.950 1.519Diğer Borçlar5.808 4.525İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 5.808 4.525Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 21.294ARA TOPLAM34.139 7.678TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.139 7.678UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.759 3.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.759 3.523Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 222TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.759 3.745TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.898 11.423ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.397.610 1.037.923Ödenmiş Sermaye27 1.200.000 1.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 1.895 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 36.028 -1.331Net Dönem Karı veya Zararı36 159.687 39.254TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.397.610 1.037.923TOPLAM KAYNAKLAR1.433.508 1.049.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri29 -262.289 -246.075Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 3.493.647 474.954Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.046.654 -278.040ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)184.704 -49.161Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 24.718 100.935FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)209.422 51.774Finansman Giderleri33 -2.680 -1.161SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)206.742 50.613Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-47.055 -11.359Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -48.540 -10.673Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 1.485 -686SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)159.687 39.254DÖNEM KARI (ZARARI)36 159.687 39.254Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları36 159.687 39.254Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,14500000 0,03930000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi35 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.687 39.254Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları159.687 39.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830886BIST