***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 1.037.923Transferler39.254 -39.254 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.145 4.145 4.145Dönem Karı (Zararı)36 4.145 4.145 4.145Sermaye Arttırımı27 200.000 200.000 200.000Dönem Sonu Bakiyeler27 1.200.000 37.923 4.145 1.242.068 1.242.068Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 1.895 36.028 159.687 1.397.610 1.397.610Transferler8.191 151.496 -159.687 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)760.968 760.968 760.968Dönem Karı (Zararı)36 760.968 760.968 760.968Dönem Sonu Bakiyeler27 1.200.000 10.086 187.524 760.968 2.158.578 2.158.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.070 -652.043Dönem Karı (Zararı)36 760.968 4.145Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)760.968 4.145Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler217.694 -2.823Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 332 332Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.624 -3.114Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 2.624 -3.114Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 214.738 -41İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-746.448 -652.119Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-695.603 -656.565İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)37 60 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -695.663 -656.565Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -59.554 -2.182Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 5.453 3.204İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 5.453 3.204Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 325 7.302Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 2.863 -297İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 1.565 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.298 -297İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68 -3.581Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35 68 -3.581Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları232.214 -650.797-161.144 -1.246YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 200.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 200.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 200.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.070 -452.043Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.070 -452.043DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.941 652.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 76.011 200.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 76.011 4.941Diğer Alacaklar2.120.943 1.425.340İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,37 0 60İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 2.120.943 1.425.280Peşin Ödenmiş Giderler13 60.510 956Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 68ARA TOPLAM2.257.464 1.431.305TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.257.464 1.431.305DURAN VARLIKLARMaddi Olmayan Duran Varlıklar17 608 940Ertelenmiş Vergi Varlığı35 1.740 1.263TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.348 2.203TOPLAM VARLIKLAR2.259.812 1.433.508KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10.540 5.087İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 10.540 5.087Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 2.275 1.950Diğer Borçlar8.671 5.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10,37 1.565 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 7.106 5.808Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 75.365 21.294ARA TOPLAM96.851 34.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER96.851 34.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar4.383 1.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 4.383 1.759TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.383 1.759TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER101.234 35.898ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.158.578 1.397.610Ödenmiş Sermaye27 1.200.000 1.200.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 10.086 1.895Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 187.524 36.028Net Dönem Karı veya Zararı36 760.968 159.687TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.158.578 1.397.610TOPLAM KAYNAKLAR2.259.812 1.433.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri29 -153.805 -171.492 -76.488 -44.878Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 3.723.866 1.244.254 1.186.590 715.563Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.596.260 -1.093.049 -732.149 -701.759ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)973.801 -20.287 377.953 -31.074Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 2.243 24.718 2.226 1.066FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)976.044 4.431 380.179 -30.008Finansman Giderleri33 -338 -327 -17 -106SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)975.706 4.104 380.162 -30.114Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -214.738 41 -83.636 7.400Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -215.215 -1.246 -83.780 7.458Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 477 1.287 144 -58SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)760.968 4.145 296.526 -22.714DÖNEM KARI (ZARARI)760.968 4.145 296.526 -22.714Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları36 760.968 4.145 296.526 -22.714Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)760.968 4.145 296.526 -22.714Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları760.968 4.145 296.526 -22.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868438BIST