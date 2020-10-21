***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 1.037.923Transferler1.895 37.359 -39.254 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-89.498 -89.498 -89.498Dönem Karı (Zararı)36 -89.498 -89.498 -89.498Sermaye Arttırımı27 200.000 200.000 200.000Dönem Sonu Bakiyeler27 1.200.000 1.895 36.028 -89.498 1.148.425 1.148.425Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 1.895 36.028 159.687 1.397.610 1.397.610Transferler8.191 151.496 -159.687 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.638.482 1.638.482 1.638.482Dönem Karı (Zararı)36 1.638.482 1.638.482 1.638.482Dönem Sonu Bakiyeler27 1.200.000 10.086 187.524 1.638.482 3.036.092 3.036.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI96.568 -849.932Dönem Karı (Zararı)36 1.638.482 -89.498Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.638.482 -89.498Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler466.348 -3.568Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-17 578 498Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.529 -2.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 3.529 -2.748Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 462.241 -1.318İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.759.338 -756.866Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.732.734 -756.683İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)37 60 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.732.794 -756.683Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -29.617 -941Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.066 6.077İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.066 6.077Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 175 7.403Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 3.836 73İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 1.565 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 2.271 73İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68 -12.795Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35 68 -12.795Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları345.492 -849.932Vergi İadeleri (Ödemeleri)-248.924 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.881 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.881 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -2.881 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 200.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 200.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 200.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.687 -649.932Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.687 -649.932DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.941 652.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 98.628 2.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 98.628 4.941Diğer Alacaklar3.158.074 1.425.340İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,37 0 60İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.158.074 1.425.280Peşin Ödenmiş Giderler13 30.573 956Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 68ARA TOPLAM3.287.275 1.431.305TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.287.275 1.431.305DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 2.801 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 442 940Ertelenmiş Vergi Varlığı35 1.745 1.263TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.988 2.203TOPLAM VARLIKLAR3.292.263 1.433.508KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4.021 5.087İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 4.021 5.087Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 2.125 1.950Diğer Borçlar9.644 5.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10,37 1.565 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 8.079 5.808Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 235.093 21.294ARA TOPLAM250.883 34.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER250.883 34.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar5.288 1.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 5.288 1.759TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.288 1.759TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER256.171 35.898ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.036.092 1.397.610Ödenmiş Sermaye27 1.200.000 1.200.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 10.086 1.895Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 187.524 36.028Net Dönem Karı veya Zararı36 1.638.482 159.687TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.036.092 1.397.610TOPLAM KAYNAKLAR3.292.263 1.433.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri29 -229.866 -221.678 -76.061 -50.186Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 6.061.885 2.512.073 2.338.019 1.267.819Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.733.891 -2.405.347 -1.137.631 -1.312.298ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.098.128 -114.952 1.124.327 -94.665Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 2.989 24.718 746FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.101.117 -90.234 1.125.073 -94.665Finansman Giderleri33 -394 -582 -56 -255SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.100.723 -90.816 1.125.017 -94.920Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -462.241 1.318 -247.503 1.277Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -462.723 0 -247.508 1.246Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 482 1.318 5 31SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.638.482 -89.498 877.514 -93.643DÖNEM KARI (ZARARI)1.638.482 -89.498 877.514 -93.643Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları36 1.638.482 -89.498 877.514 -93.643Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.638.482 -89.498 877.514 -93.643Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.638.482 -89.498 877.514 -93.643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882930BIST