***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
21.10.2020 21:58
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 1.037.923
Transferler
1.895 37.359 -39.254 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.498 -89.498 -89.498
Dönem Karı (Zararı)
36 -89.498 -89.498 -89.498
Sermaye Arttırımı
27 200.000 200.000 200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.200.000 1.895 36.028 -89.498 1.148.425 1.148.425
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 1.895 36.028 159.687 1.397.610 1.397.610
Transferler
8.191 151.496 -159.687 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.638.482 1.638.482 1.638.482
Dönem Karı (Zararı)
36 1.638.482 1.638.482 1.638.482
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.200.000 10.086 187.524 1.638.482 3.036.092 3.036.092
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.568 -849.932
Dönem Karı (Zararı)
36 1.638.482 -89.498
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.638.482 -89.498
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
466.348 -3.568
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 578 498
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.529 -2.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.529 -2.748
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 462.241 -1.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.759.338 -756.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.732.734 -756.683
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 60 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.732.794 -756.683
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -29.617 -941
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.066 6.077
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.066 6.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 175 7.403
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.836 73
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 1.565 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.271 73
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68 -12.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35 68 -12.795
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
345.492 -849.932
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-248.924 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.881 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.881 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -2.881 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 200.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 200.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.687 -649.932
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.687 -649.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.941 652.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 98.628 2.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 98.628 4.941
Diğer Alacaklar
3.158.074 1.425.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 0 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.158.074 1.425.280
Peşin Ödenmiş Giderler
13 30.573 956
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 68
ARA TOPLAM
3.287.275 1.431.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.287.275 1.431.305
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
16 2.801 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 442 940
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.745 1.263
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.988 2.203
TOPLAM VARLIKLAR
3.292.263 1.433.508
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4.021 5.087
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.021 5.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 2.125 1.950
Diğer Borçlar
9.644 5.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 1.565 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 8.079 5.808
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 235.093 21.294
ARA TOPLAM
250.883 34.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.883 34.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.288 1.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 5.288 1.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.288 1.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
256.171 35.898
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.036.092 1.397.610
Ödenmiş Sermaye
27 1.200.000 1.200.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.086 1.895
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 187.524 36.028
Net Dönem Karı veya Zararı
36 1.638.482 159.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.036.092 1.397.610
TOPLAM KAYNAKLAR
3.292.263 1.433.508
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -229.866 -221.678 -76.061 -50.186
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.061.885 2.512.073 2.338.019 1.267.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.733.891 -2.405.347 -1.137.631 -1.312.298
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.098.128 -114.952 1.124.327 -94.665
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.989 24.718 746
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.101.117 -90.234 1.125.073 -94.665
Finansman Giderleri
33 -394 -582 -56 -255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.100.723 -90.816 1.125.017 -94.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -462.241 1.318 -247.503 1.277
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -462.723 0 -247.508 1.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 482 1.318 5 31
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.638.482 -89.498 877.514 -93.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.638.482 -89.498 877.514 -93.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36 1.638.482 -89.498 877.514 -93.643
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.638.482 -89.498 877.514 -93.643
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.638.482 -89.498 877.514 -93.643
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882930
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