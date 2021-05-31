***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 1.895 36.028 159.687 1.037.610 1.037.610Transferler159.687 -159.687Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)464.442 464.442 464.442Dönem Karı (Zararı)36 464.442 464.442 464.442Dönem Sonu Bakiyeler27 1.200.000 1.895 195.715 464.442 1.862.052 1.862.052Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.440.000 10.086 1.524 1.201.949 2.653.559 2.653.559Transferler60.248 1.141.701 -1.201.949Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.034.653 1.034.653 1.034.653Dönem Karı (Zararı)36 1.034.653 1.034.653 1.034.653Dönem Sonu Bakiyeler27 1.440.000 70.334 1.143.225 1.034.653 3.688.212 3.688.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.902 248.845Dönem Karı (Zararı)36 1.034.653 464.442Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.034.653 464.442Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler261.788 133.011Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 235 166Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.935 1.743Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 2.935 1.743Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 258.618 131.102İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.236.181 -317.908Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.290.383 -243.550İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)37 0 60İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.290.383 -243.610Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-85.645 -89.490Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.798 3.565İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -2.798 3.565Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 650 5.771Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.275 5.728İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 3.589İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.275 2.139İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler140.720 68Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35 140.720 68Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları60.260 279.545Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.358 -30.700YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI169 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri169 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 169 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.071 248.845Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.071 248.845DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 52.519 4.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 94.590 253.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 94.590 52.519Diğer Alacaklar3.770.605 2.480.221İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.770.605 2.480.221Peşin Ödenmiş Giderler13 86.309 664Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 140.721ARA TOPLAM3.951.504 2.674.125TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.951.504 2.674.125DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 1.772 2.009Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 110 277Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.605 2.011TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.487 4.297TOPLAM VARLIKLAR3.955.991 2.678.422KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar91 2.889İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 91 2.889Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 2.925 2.275Diğer Borçlar14.798 13.523İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 14.798 13.523Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 240.854 0ARA TOPLAM258.668 18.687TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER258.668 18.687UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9.111 6.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 9.111 6.176TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.111 6.176TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER267.779 24.863ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.688.212 2.653.559Ödenmiş Sermaye27 1.440.000 1.440.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 70.334 10.086Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 1.143.225 1.524Net Dönem Karı veya Zararı36 1.034.653 1.201.949TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.688.212 2.653.559TOPLAM KAYNAKLAR3.955.991 2.678.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri29 -129.136 -77.317Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 3.220.711 2.537.276Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.799.128 -1.864.111ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.292.447 595.848Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 897 17FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.293.344 595.865Finansman Giderleri33 -73 -321SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.293.271 595.544Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -258.618 -131.102Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -259.212 -131.435Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 594 333SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.034.653 464.442DÖNEM KARI (ZARARI)1.034.653 464.442Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları36 1.034.653 464.442Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.034.653 464.442Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.034.653 464.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939209BIST