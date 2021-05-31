***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.05.2021 23:17
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 1.895 36.028 159.687 1.037.610 1.037.610
Transferler
159.687 -159.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
464.442 464.442 464.442
Dönem Karı (Zararı)
36 464.442 464.442 464.442
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.200.000 1.895 195.715 464.442 1.862.052 1.862.052
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.440.000 10.086 1.524 1.201.949 2.653.559 2.653.559
Transferler
60.248 1.141.701 -1.201.949
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.034.653 1.034.653 1.034.653
Dönem Karı (Zararı)
36 1.034.653 1.034.653 1.034.653
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.440.000 70.334 1.143.225 1.034.653 3.688.212 3.688.212
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.902 248.845
Dönem Karı (Zararı)
36 1.034.653 464.442
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.034.653 464.442
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
261.788 133.011
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 235 166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.935 1.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.935 1.743
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 258.618 131.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.236.181 -317.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.290.383 -243.550
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 0 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.290.383 -243.610
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-85.645 -89.490
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.798 3.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.798 3.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 650 5.771
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.275 5.728
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 3.589
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.275 2.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
140.720 68
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35 140.720 68
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.260 279.545
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.358 -30.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
169 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 169 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.071 248.845
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.071 248.845
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 52.519 4.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 94.590 253.786
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 94.590 52.519
Diğer Alacaklar
3.770.605 2.480.221
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.770.605 2.480.221
Peşin Ödenmiş Giderler
13 86.309 664
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 140.721
ARA TOPLAM
3.951.504 2.674.125
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.951.504 2.674.125
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
16 1.772 2.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 110 277
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.605 2.011
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.487 4.297
TOPLAM VARLIKLAR
3.955.991 2.678.422
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
91 2.889
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 91 2.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 2.925 2.275
Diğer Borçlar
14.798 13.523
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 14.798 13.523
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 240.854 0
ARA TOPLAM
258.668 18.687
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.668 18.687
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.111 6.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 9.111 6.176
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.111 6.176
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
267.779 24.863
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.688.212 2.653.559
Ödenmiş Sermaye
27 1.440.000 1.440.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 70.334 10.086
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 1.143.225 1.524
Net Dönem Karı veya Zararı
36 1.034.653 1.201.949
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.688.212 2.653.559
TOPLAM KAYNAKLAR
3.955.991 2.678.422
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -129.136 -77.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.220.711 2.537.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.799.128 -1.864.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.292.447 595.848
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 897 17
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.293.344 595.865
Finansman Giderleri
33 -73 -321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.293.271 595.544
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -258.618 -131.102
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -259.212 -131.435
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 594 333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.034.653 464.442
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.034.653 464.442
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36 1.034.653 464.442
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.034.653 464.442
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.034.653 464.442
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939209
BIST