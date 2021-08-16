***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 1.895 36.028 159.687 1.397.610 0 1.397.610Transferler8.191 151.496 -159.687Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)760.968 760.968 0 760.968Dönem Karı (Zararı)36 760.968 760.968 760.968Sermaye Arttırımı0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 1.200.000 10.086 187.524 760.968 1.338.614 0 1.338.614Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.440.000 10.086 1.524 1.201.949 2.653.559 0 2.653.559Transferler60.248 1.141.701 -1.201.949Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.338.614 1.338.614 0 1.338.614Dönem Karı (Zararı)36 1.338.614 1.338.614 1.338.614Dönem Sonu Bakiyeler1.440.000 70.334 1.143.225 1.338.614 3.992.173 0 3.992.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.576 71.070Dönem Karı (Zararı)36 1.338.614 760.968Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.338.614 760.968Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler450.484 217.694Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 525 332Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.138 2.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 4.138 2.624Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 445.821 214.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.553.519 -746.448Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-74 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.473.251 -695.603İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)37 60İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.473.251 -695.663Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -57.662 -59.554Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.793 5.453İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -2.793 5.453Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 813 325Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 2.924 2.863İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 1.259 1.565İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.665 1.298İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.476 68Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35 -23.476 68Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları235.579 232.214Vergi İadeleri (Ödemeleri)-287.155 -161.144YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.576 71.070NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.576 71.070DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 52.519 4.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 943 76.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 943 52.519Finansal Yatırımlar7 164.424 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar164.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar74 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar74 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar2.480.221İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.953.472 2.480.221Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler13 58.326 664Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 140.721Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM4.177.239 2.674.125TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.177.239 2.674.125DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar16 1.534 2.009Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 0 277Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 2.011TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.534 4.297TOPLAM VARLIKLAR4.178.773 2.678.422KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar96 2.889İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 96 2.889Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 3.088 2.275Diğer Borçlar16.447 13.523İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10,37 1.259 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 15.188 13.523Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 156.592 0ARA TOPLAM176.223 18.687TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER176.223 18.687UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 10.314 6.176Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü63 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.377 6.176TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER186.600 24.863ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.992.173 2.653.559Ödenmiş Sermaye27 1.440.000 1.440.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 70.334 10.086Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 1.143.225 1.524Net Dönem Karı veya Zararı36 1.338.614 1.201.949TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.992.173 2.653.559TOPLAM KAYNAKLAR4.178.773 2.678.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 71 0 71 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)71 0 71 0BRÜT KAR (ZARAR)71 0 71 0Genel Yönetim Giderleri29 -241.230 -153.805 -112.094 -76.488Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 5.052.485 3.723.866 1.831.774 1.186.590Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.041.157 -2.596.260 -1.242.029 -732.149ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.770.169 973.801 477.722 377.953Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 14.298 2.243 13.401 2.226FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.784.467 976.044 491.123 380.179Finansman Giderleri33 -32 -338 -2 -17SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.784.435 975.706 491.121 380.162Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -445.821 -214.738 -187.203 -83.636Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -443.747 -215.215 -184.535 -83.780Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -2.074 477 -2.668 144SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.338.614 760.968 303.918 296.526DÖNEM KARI (ZARARI)1.338.614 760.968 303.918 296.526Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.338.614 760.968 303.918 296.526Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.338.614 760.968 303.918 296.526Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.338.614 760.968 303.918 296.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958504BIST