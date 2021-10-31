***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2021 20:57
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 0 1.037.923
Transferler
8.191 151.496 -159.687 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.638.482 1.638.482 0 1.638.482
Sermaye Arttırımı
0 1.638.482 1.638.482 0 1.638.482
Dönem Sonu Bakiyeler
1.200.000 10.086 187.524 1.638.482 3.036.092 0 3.036.092
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.440.000 0 10.086 1.524 1.201.949 2.653.559 0 2.653.559
Transferler
60.248 1.701 -1.201.949 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.099.526 1.099.526 0 1.099.526
Sermaye Arttırımı
420.000 420.000 0 420.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 70.334 3.225 1.099.526 4.173.085 0 4.173.085
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-469.516 71.070
Dönem Karı (Zararı)
1.099.526 760.968
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36 1.099.526 760.968
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
373.351 217.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 925 332
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.374 2.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 5.374 2.624
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 367.052 214.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.574.634 -746.448
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-425.047 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-183 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-183 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.185.923 -695.603
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.185.923 -695.663
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-48.367 -59.554
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.566 5.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
35.566 5.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.323 325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.262 2.863
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.259 1.565
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.003 1.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.735 68
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
38.735 68
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-101.757 232.214
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-367.759 -161.144
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
420.000 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
420.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.516 71.070
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.516 71.070
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.519 4.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.003 76.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.003 52.519
Finansal Yatırımlar
425.047 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 425.047
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
183 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
183 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.666.144 2.480.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.666.144 2.480.221
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
13 49.031 664
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 102.051 140.721
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
4.245.459 2.674.125
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.245.459 2.674.125
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
16 1.296 2.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 277
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.718 2.011
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.014 4.297
TOPLAM VARLIKLAR
4.249.473 2.678.422
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
38.455 2.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 38.455 2.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 3.598 2.275
Diğer Borçlar
22.785 13.523
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 37 1.259 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 21.526 13.523
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
ARA TOPLAM
64.838 18.687
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.838 18.687
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 11.550 6.176
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.550 6.176
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.388 24.863
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.173.085 2.653.559
Ödenmiş Sermaye
27 3.000.000 1.440.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 70.334 10.086
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 3.225 1.524
Net Dönem Karı veya Zararı
36 1.099.526 1.201.949
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.173.085 2.653.559
TOPLAM KAYNAKLAR
4.249.473 2.678.422
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
174 0 103 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174 0 103 0
BRÜT KAR (ZARAR)
174 0 103 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -363.519 -229.866 -122.289 -76.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.180.486 6.061.885 1.128.001 2.338.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.367.017 -3.733.891 -1.325.860 -1.137.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.450.124 2.098.128 -320.045 1.124.327
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 16.461 2.989 2.163 746
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.466.585 2.101.117 -317.882 1.125.073
Finansman Giderleri
33 -7 -394 25 -56
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.466.578 2.100.723 -317.857 1.125.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-367.052 -462.241 78.769 -247.503
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -367.759 -462.723 75.988 -247.508
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 707 482 2.781 5
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.099.526 1.638.482 -239.088 877.514
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.099.526 1.638.482 -239.088 877.514
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.099.526 1.638.482 -239.088 877.514
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.099.526 1.638.482 -239.088 877.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.099.526 1.638.482 -239.088 877.514
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973302
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