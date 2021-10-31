***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 0 1.037.923Transferler8.191 151.496 -159.687 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.638.482 1.638.482 0 1.638.482Sermaye Arttırımı0 1.638.482 1.638.482 0 1.638.482Dönem Sonu Bakiyeler1.200.000 10.086 187.524 1.638.482 3.036.092 0 3.036.092Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.440.000 0 10.086 1.524 1.201.949 2.653.559 0 2.653.559Transferler60.248 1.701 -1.201.949 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.099.526 1.099.526 0 1.099.526Sermaye Arttırımı420.000 420.000 0 420.000Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 70.334 3.225 1.099.526 4.173.085 0 4.173.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-469.516 71.070Dönem Karı (Zararı)1.099.526 760.968Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)36 1.099.526 760.968Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler373.351 217.694Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 925 332Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.374 2.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 5.374 2.624Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 367.052 214.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.574.634 -746.448Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-425.047 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-183 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-183 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.185.923 -695.603İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 60İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.185.923 -695.663Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-48.367 -59.554Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.566 5.453İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)35.566 5.453Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.323 325Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.262 2.863İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.259 1.565İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.003 1.298İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.735 68Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)38.735 68Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-101.757 232.214Vergi İadeleri (Ödemeleri)-367.759 -161.144YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI420.000 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri420.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-49.516 71.070NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-49.516 71.070DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.519 4.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.003 76.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.003 52.519Finansal Yatırımlar425.047 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar7 425.047Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar183 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar183 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.666.144 2.480.221İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.666.144 2.480.221Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler13 49.031 664Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 102.051 140.721Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM4.245.459 2.674.125TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.245.459 2.674.125DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar16 1.296 2.009Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 0 277Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.718 2.011TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.014 4.297TOPLAM VARLIKLAR4.249.473 2.678.422KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar38.455 2.889İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 38.455 2.889Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 3.598 2.275Diğer Borçlar22.785 13.523İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10, 37 1.259 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 21.526 13.523Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0ARA TOPLAM64.838 18.687TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.838 18.687UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 11.550 6.176Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.550 6.176TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.388 24.863ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.173.085 2.653.559Ödenmiş Sermaye27 3.000.000 1.440.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 70.334 10.086Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 3.225 1.524Net Dönem Karı veya Zararı36 1.099.526 1.201.949TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.173.085 2.653.559TOPLAM KAYNAKLAR4.249.473 2.678.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat174 0 103 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)174 0 103 0BRÜT KAR (ZARAR)174 0 103 0Genel Yönetim Giderleri29 -363.519 -229.866 -122.289 -76.061Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 6.180.486 6.061.885 1.128.001 2.338.019Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -4.367.017 -3.733.891 -1.325.860 -1.137.631ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.450.124 2.098.128 -320.045 1.124.327Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 16.461 2.989 2.163 746FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.466.585 2.101.117 -317.882 1.125.073Finansman Giderleri33 -7 -394 25 -56SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.466.578 2.100.723 -317.857 1.125.017Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-367.052 -462.241 78.769 -247.503Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -367.759 -462.723 75.988 -247.508Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 707 482 2.781 5SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.099.526 1.638.482 -239.088 877.514DÖNEM KARI (ZARARI)1.099.526 1.638.482 -239.088 877.514Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.099.526 1.638.482 -239.088 877.514Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.099.526 1.638.482 -239.088 877.514Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.099.526 1.638.482 -239.088 877.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973302BIST