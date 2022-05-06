***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.440.000 10.086 1.524 1.201.949 2.653.559 2.653.559Transferler60.248 1.141.701 -1.201.949 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.034.653 1.034.653 1.034.653Dönem Karı (Zararı)36 1.034.653 1.034.653 1.034.653Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler27 1.440.000 70.334 1.143.225 1.034.653 3.688.212 3.688.212Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 70.334 3.225 771.828 3.845.387 3.845.387Transferler-771.828 -771.828 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.135.891 1.135.891 1.135.891Dönem Karı (Zararı)36 1.135.891 1.135.891 1.135.891Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler3.000.000 70.334 775.053 1.135.891 4.981.278 4.981.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.660.637 41.902Dönem Karı (Zararı)36 1.135.891 1.034.653Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.135.891 1.034.653Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.733 261.788Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 238 235Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.793 2.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.793 2.935Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 13.702 258.618İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.523.073 -1.236.181Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.396 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.396 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.417.985 -1.290.383İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 1.417.985 -1.290.383Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-121.490 -85.645Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.022 -2.798İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.022 -2.798Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 755 650Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -4.723 1.275İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -4.723 1.275İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler229.920 140.720Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35 229.920 140.720Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.674.697 60.260Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.060 -18.358YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI268.676 169Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları268.676Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 169Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 169Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.929.313 42.071NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.929.313 42.071DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.821 52.519DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.931.134 94.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.931.134 1.821Finansal Yatırımlar7 19.689 288.365Ticari Alacaklar2.685 289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 2.685 289Diğer Alacaklar1.978.284 3.396.269İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.978.284 3.396.269Peşin Ödenmiş Giderler13 121.490 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 3.391 233.311ARA TOPLAM5.056.673 3.920.055TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.056.673 3.920.055DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 820 1.058Maddi Olmayan Duran VarlıklarErtelenmiş Vergi Varlığı35 2.669 2.311TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.489 3.369TOPLAM VARLIKLAR5.060.162 3.923.424KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar38.951 35.929İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 38.951 35.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 5.093 4.338Diğer Borçlar23.127 27.850İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10,37 1.259 1.259İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 21.868 26.591ARA TOPLAM67.171 68.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.171 68.117UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11.713 9.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 11.713 9.920TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.713 9.920TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER78.884 78.037ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.981.278 3.845.387Ödenmiş Sermaye27 3.000.000 3.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 70.334 70.334Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 775.053 3.225Net Dönem Karı veya Zararı36 1.135.891 771.828TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.981.278 3.845.387TOPLAM KAYNAKLAR5.060.162 3.923.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 101 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)101 0BRÜT KAR (ZARAR)101 0Genel Yönetim Giderleri29 -222.922 -129.136Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7,31 3.478.657 3.220.711Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.105.508 -1.799.128ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.150.328 1.292.447Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 18 897FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.150.346 1.293.344Finansman Giderleri33 -753 -73SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.149.593 1.293.271Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -14.418 -259.806Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -14.060 -259.212Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -358 -594SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.135.175 1.033.465DÖNEM KARI (ZARARI)1.135.175 1.033.465Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları36 1.135.175 1.033.465Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.135.175 1.033.465Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.135.175 1.033.465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027587BIST