***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.07.2022 14:22
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.440.000 10.086 1.524 1.201.949 2.653.559 2.653.559
Transferler
60.248 1.141.701 -1.201.949
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.338.614 1.338.614 1.338.614
Dönem Karı (Zararı)
36 1.338.614 1.338.614 1.338.614
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.440.000 70.334 1.143.225 1.338.614 3.992.173 3.992.173
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 70.334 3.225 771.828 3.845.387 3.845.387
Transferler
771.828 -771.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.106.174 3.106.174 3.106.174
Dönem Karı (Zararı)
36 3.106.174 3.106.174 3.106.174
Dönem Sonu Bakiyeler
27 3.000.000 70.334 775.053 3.106.174 6.951.561 6.951.561
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.103.588 -51.576
Dönem Karı (Zararı)
36 3.106.174 1.338.614
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.106.174 1.338.614
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
932.051 450.484
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 475 525
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.635 4.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.635 4.138
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 927.941 445.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-657.964 -1.553.519
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.829 -74
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.829 -74
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.994.406 -1.473.251
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.994.406 -1.473.251
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -2.844.907 -57.662
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.748 -2.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -34.748 -2.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -177 813
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.020 2.924
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 346 1.259
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.366 1.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
233.311 -23.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35 233.311 -23.476
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.380.261 235.579
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-276.673 -287.155
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
231.730 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
231.730 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.335.318 -51.576
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.335.318 -51.576
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.821 52.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.337.139 943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.337.139 1.821
Finansal Yatırımlar
7 56.635 288.365
Ticari Alacaklar
3.118 289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 3.118 289
Diğer Alacaklar
1.401.863 3.396.269
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.401.863 3.396.269
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.844.907 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 233.311
ARA TOPLAM
7.643.662 3.920.055
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.643.662 3.920.055
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
16 583 1.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.878 2.311
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.461 3.369
TOPLAM VARLIKLAR
7.647.123 3.923.424
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
1.181 35.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.181 35.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 4.161 4.338
Diğer Borçlar
24.830 27.850
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 1.605 1.259
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 23.225 26.591
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 651.835 0
ARA TOPLAM
682.007 68.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
682.007 68.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.555 9.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 13.555 9.920
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.555 9.920
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
695.562 78.037
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.951.561 3.845.387
Ödenmiş Sermaye
27 3.000.000 3.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 70.334 70.334
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 775.053 3.225
Net Dönem Karı veya Zararı
36 3.106.174 771.828
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.951.561 3.845.387
TOPLAM KAYNAKLAR
7.647.123 3.923.424
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 202 71 101 71
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
202 71 101 71
BRÜT KAR (ZARAR)
202 71 101 71
Genel Yönetim Giderleri
29 -387.603 -241.230 -164.681 -112.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7,31 8.398.222 5.052.485 4.919.565 1.831.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.979.088 -3.041.157 -1.873.580 -1.242.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.031.733 1.770.169 2.881.405 477.722
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.357 14.298 3.339 13.401
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.035.090 1.784.467 2.884.744 491.123
Finansman Giderleri
33 -975 -32 -222 -2
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.034.115 1.784.435 2.884.522 491.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -927.941 -445.821 -914.239 -187.203
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -928.508 -443.747 -914.448 -184.535
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 567 -2.074 209 -2.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.106.174 1.338.614 1.970.283 303.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.106.174 1.338.614 1.970.283 303.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36 3.106.174 1.338.614 1.970.283 303.918
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.106.174 1.338.614 1.970.283 303.918
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.106.174 1.338.614 1.970.283 303.918
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050078
BIST