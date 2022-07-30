***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.440.000 10.086 1.524 1.201.949 2.653.559 2.653.559Transferler60.248 1.141.701 -1.201.949Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.338.614 1.338.614 1.338.614Dönem Karı (Zararı)36 1.338.614 1.338.614 1.338.614Dönem Sonu Bakiyeler27 1.440.000 70.334 1.143.225 1.338.614 3.992.173 3.992.173Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 70.334 3.225 771.828 3.845.387 3.845.387Transferler771.828 -771.828Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.106.174 3.106.174 3.106.174Dönem Karı (Zararı)36 3.106.174 3.106.174 3.106.174Dönem Sonu Bakiyeler27 3.000.000 70.334 775.053 3.106.174 6.951.561 6.951.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.103.588 -51.576Dönem Karı (Zararı)36 3.106.174 1.338.614Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.106.174 1.338.614Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler932.051 450.484Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 475 525Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.635 4.138Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 3.635 4.138Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 927.941 445.821İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-657.964 -1.553.519Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.829 -74İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.829 -74Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.994.406 -1.473.251İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 1.994.406 -1.473.251Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -2.844.907 -57.662Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.748 -2.793İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -34.748 -2.793Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 -177 813Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -3.020 2.924İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 346 1.259İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -3.366 1.665İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler233.311 -23.476Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35 233.311 -23.476Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.380.261 235.579Vergi İadeleri (Ödemeleri)-276.673 -287.155YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI231.730 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları231.730 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.335.318 -51.576NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.335.318 -51.576DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.821 52.519DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.337.139 943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.337.139 1.821Finansal Yatırımlar7 56.635 288.365Ticari Alacaklar3.118 289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 3.118 289Diğer Alacaklar1.401.863 3.396.269İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.401.863 3.396.269Peşin Ödenmiş Giderler13 2.844.907 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 233.311ARA TOPLAM7.643.662 3.920.055TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.643.662 3.920.055DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 583 1.058Maddi Olmayan Duran VarlıklarErtelenmiş Vergi Varlığı35 2.878 2.311TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.461 3.369TOPLAM VARLIKLAR7.647.123 3.923.424KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar1.181 35.929İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 1.181 35.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 4.161 4.338Diğer Borçlar24.830 27.850İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10,37 1.605 1.259İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 23.225 26.591Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 651.835 0ARA TOPLAM682.007 68.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER682.007 68.117UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13.555 9.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 13.555 9.920TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.555 9.920TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER695.562 78.037ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.951.561 3.845.387Ödenmiş Sermaye27 3.000.000 3.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 70.334 70.334Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 775.053 3.225Net Dönem Karı veya Zararı36 3.106.174 771.828TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.951.561 3.845.387TOPLAM KAYNAKLAR7.647.123 3.923.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 202 71 101 71Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)202 71 101 71BRÜT KAR (ZARAR)202 71 101 71Genel Yönetim Giderleri29 -387.603 -241.230 -164.681 -112.094Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7,31 8.398.222 5.052.485 4.919.565 1.831.774Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.979.088 -3.041.157 -1.873.580 -1.242.029ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.031.733 1.770.169 2.881.405 477.722Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 3.357 14.298 3.339 13.401FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.035.090 1.784.467 2.884.744 491.123Finansman Giderleri33 -975 -32 -222 -2SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.034.115 1.784.435 2.884.522 491.121Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -927.941 -445.821 -914.239 -187.203Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -928.508 -443.747 -914.448 -184.535Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 567 -2.074 209 -2.668SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.106.174 1.338.614 1.970.283 303.918DÖNEM KARI (ZARARI)3.106.174 1.338.614 1.970.283 303.918Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları36 3.106.174 1.338.614 1.970.283 303.918Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.106.174 1.338.614 1.970.283 303.918Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.106.174 1.338.614 1.970.283 303.918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050078BIST