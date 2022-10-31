***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.086 1.524 1.201.949 2.653.559 0 2.653.559Transferler60.248 1.701 -1.201.949Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.099.526 1.099.526 0 1.099.526Dönem Karı (Zararı)1.099.526 1.099.526 0 1.099.526Sermaye Arttırımı420.000 0 420.000Dönem Sonu Bakiyeler70.334 3.225 1.099.526 4.173.085 70.334 3.225 771.828 3.845.387 0 3.845.387Transferler38.698 1.130 -771.828Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.228.084 4.355 2.228.084 6.091.471 0 6.091.471Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.501.609 -44.469Dönem Karı (Zararı)36 2.228.084 1.099.526Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.228.084 1.099.526Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler732.986 373.351Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 475 925Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.920 5.374Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -9.920 5.374Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 742.431 367.052İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.927 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -183Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.380.819 -1.185.923İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 3.380.819 -1.185.923Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -39.132 -48.367Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 3.648 35.566İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.648 35.566Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 1.140 1.323Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -23.729 9.262İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 -1.259 1.259İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -22.470 8.003İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.208 38.735Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35 -39.208 38.735Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.241.681 323.290Vergi İadeleri (Ödemeleri)-740.072 -367.759YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI288.365 -425.047Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 288.365 -425.047Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.000 420.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.000 420.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 18.000 420.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.807.974 -49.516Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.807.974 -49.516DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.821 52.519DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.809.795 3.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.809.795 1.821Finansal Yatırımlar7 0 288.365Ticari Alacaklar3.216 289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 3.216 289Diğer Alacaklar15.450 3.396.269İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 15.450 3.396.269Peşin Ödenmiş Giderler13 39.132 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.140.112 3.920.055TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.140.112 3.920.055DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 583 1.058Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.311 2.311TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.894 3.369TOPLAM VARLIKLAR6.143.006 3.923.424KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar39.577 35.929İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 39.577 35.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 5.478 4.338Diğer Borçlar4.121 27.850İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10,37 0 1.259İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.121 26.591Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0ARA TOPLAM49.176 68.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.176 68.117UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar0 9.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 9.920Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.359 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.359 9.920TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.535 78.037ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar032 70.334Yasal Yedekler27 109.032 70.334Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 4.355 3.225Net Dönem Karı veya Zararı36 teliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 296 174 94 103Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)296 174 94 103BRÜT KAR (ZARAR)296 174 94 103Genel Yönetim Giderleri29 -587.411 -363.519 -199.808 -122.289Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7,31 9.954.717 6.180.486 1.556.495 1.128.001Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -6.393.206 -4.367.017 -2.414.118 -1.325.860ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.974.396 1.450.124 -1.057.337 -320.045Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 3.357 16.461 0 2.163FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.977.753 1.466.585 -1.057.337 -317.882Finansman Giderleri33 -7.238 -7 -6.263 25SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.970.515 1.466.578 -1.063.600 -317.857Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -742.431 -367.052 185.510 78.769Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -740.072 -367.759 188.436 75.988Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -2.359 707 -2.926 2.781SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.228.084 1.099.526 -878.090 -239.088DÖNEM KARI (ZARARI)2.228.084 1.099.526 -878.090 -239.088Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları36 2.228.084 1.099.526 -878.090 -239.088Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.228.084 1.099.526 -878.090 -239.088Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.228.084 1.099.526 -878.090 -239.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075253BIST