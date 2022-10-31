***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 13:52
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.086 1.524 1.201.949 2.653.559 0 2.653.559
Transferler
60.248 1.701 -1.201.949
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.099.526 1.099.526 0 1.099.526
Dönem Karı (Zararı)
1.099.526 1.099.526 0 1.099.526
Sermaye Arttırımı
420.000 0 420.000
Dönem Sonu Bakiyeler
70.334 3.225 1.099.526 4.173.085 70.334 3.225 771.828 3.845.387 0 3.845.387
Transferler
38.698 1.130 -771.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.228.084 4.355 2.228.084 6.091.471 0 6.091.471
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.501.609 -44.469
Dönem Karı (Zararı)
36 2.228.084 1.099.526
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.228.084 1.099.526
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
732.986 373.351
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 475 925
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.920 5.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -9.920 5.374
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 742.431 367.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.927 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.380.819 -1.185.923
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 3.380.819 -1.185.923
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -39.132 -48.367
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.648 35.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.648 35.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 1.140 1.323
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -23.729 9.262
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 -1.259 1.259
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -22.470 8.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.208 38.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35 -39.208 38.735
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.241.681 323.290
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-740.072 -367.759
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
288.365 -425.047
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 288.365 -425.047
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
i
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.000 420.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.000 420.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 18.000 420.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.807.974 -49.516
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.807.974 -49.516
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.821 52.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.809.795 3.003
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.809.795 1.821
Finansal Yatırımlar
7 0 288.365
Ticari Alacaklar
3.216 289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 3.216 289
Diğer Alacaklar
15.450 3.396.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 15.450 3.396.269
Peşin Ödenmiş Giderler
13 39.132 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.140.112 3.920.055
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.140.112 3.920.055
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
16 583 1.058
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.311 2.311
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.894 3.369
TOPLAM VARLIKLAR
6.143.006 3.923.424
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
39.577 35.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 39.577 35.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 5.478 4.338
Diğer Borçlar
4.121 27.850
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 0 1.259
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.121 26.591
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
ARA TOPLAM
49.176 68.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.176 68.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 9.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 9.920
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.359 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.359 9.920
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.535 78.037
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
032 70.334
Yasal Yedekler
27 109.032 70.334
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 4.355 3.225
Net Dönem Karı veya Zararı
36 teliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 296 174 94 103
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
296 174 94 103
BRÜT KAR (ZARAR)
296 174 94 103
Genel Yönetim Giderleri
29 -587.411 -363.519 -199.808 -122.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7,31 9.954.717 6.180.486 1.556.495 1.128.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -6.393.206 -4.367.017 -2.414.118 -1.325.860
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.974.396 1.450.124 -1.057.337 -320.045
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.357 16.461 0 2.163
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.977.753 1.466.585 -1.057.337 -317.882
Finansman Giderleri
33 -7.238 -7 -6.263 25
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.970.515 1.466.578 -1.063.600 -317.857
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -742.431 -367.052 185.510 78.769
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -740.072 -367.759 188.436 75.988
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.359 707 -2.926 2.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.228.084 1.099.526 -878.090 -239.088
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.228.084 1.099.526 -878.090 -239.088
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36 2.228.084 1.099.526 -878.090 -239.088
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.228.084 1.099.526 -878.090 -239.088
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.228.084 1.099.526 -878.090 -239.088
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075253
BIST