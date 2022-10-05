***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaZiya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, The Office Blok, No:7/E İç Kapı No: 171 Başakşehir İstanbul info@oragongpy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaAbdullah Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi info@oragongpy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067370BIST