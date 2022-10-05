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***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.10.2022 14:45
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, The Office Blok, No:7/E İç Kapı No: 171 Başakşehir İstanbul info@oragongpy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Abdullah Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi info@oragongpy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067370


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BIST En Aktif Hisseler15:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRONT 53,65 60.347.871 % 9,98  
ORGE 16,87 48.613.372 % 9,97  
CEMTS 38,20 207.588.576 % 9,96  
HEKTS 69,20 1.394.719.337 % 9,93  
ACSEL 58,75 29.847.571 % 9,92  
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Dolar 18,5830 18,5937 % 0,05  
Euro 18,2056 18,2085 % 0,11  
Sterlin 20,7581 20,8622 % 0,45  
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Riyal 4,9295 4,9542 % 0,04  
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Altın Ons 1.710 1.710 -2,54  
Altın Gr. 1.021 1.021 -1,86  
Cumhuriyet 6.820 6.923 -16,00  
Tam 6.847 6.898 -33,00  
Yarım 3.336 3.373 -15,00  
Çeyrek 1.671 1.686 -8,00  
Gümüş.Ons 20,65 20,69 0,02  
Gümüş Gr. 12,32 12,33 -0,02  
B. Petrol 95,55 95,55 1,13  
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