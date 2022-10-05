***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.10.2022 14:45
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, The Office Blok, No:7/E İç Kapı No: 171 Başakşehir İstanbul info@oragongpy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Abdullah Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi info@oragongpy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067370
BIST
15:103.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 21,92
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
15:1018,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
15:1018,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
15:101.021,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,21
|Açılış
|: 1.021,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler15:10
|KRONT
|53,65
|60.347.871
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.613.372
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.588.576
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.394.719.337
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.847.571
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|129.057.747
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.869.232
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,25
|3.376.242.070
|% -0,53
|
|SASA
|87,20
|3.169.883.673
|% 2,35
|
|SISE
|29,50
|2.110.304.082
|% 0,14
|
|ASELS
|31,74
|2.099.294.923
|% 0,95
|
|HEKTS
|69,20
|1.394.719.337
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,30
|991.266.614
|% 0,00
|
|ODAS
|7,52
|820.972.658
|% 3,44
|
|YKBNK
|8,10
|856.468.117
|% -0,49
|
|PETKM
|14,39
|1.189.470.372
|% 0,56
|
|AKBNK
|12,85
|1.033.325.316
|% -0,39
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5830
|18,5937
|% 0,05
|
|Euro
|18,2056
|18,2085
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,7581
|20,8622
|% 0,45
|
|Frank
|18,6906
|18,8032
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,04
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-2,54
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-16,00
|
|Tam
|6.847
|6.898
|-33,00
|
|Yarım
|3.336
|3.373
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,69
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,55
|95,55
|1,13
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25GEDZA
Yüzde 4.21 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 265 adet işlem
-
15:24UFUK
Yüzde 4.01 oranında artışla 61.00 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 818 adet işlem
-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 66 artarak (% 0.48 ) 3, 925
-
15:23XU100
Endeks 3, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 39, 636.00 milyon TL de
-
15:23MEGAP
Yüzde 7.20 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 733, 034 adet işlem