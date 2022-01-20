***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.01.2022 21:37
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kurucusu olduğu Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyüne 2022 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. veya Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den hizmet alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995529
BIST
18:002.014
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -27,87
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.066
En Düşük
1.984
18:0013,4114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0347
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,4114
En Düşük
13,3152
18:0015,1973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0533
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,1973
En Düşük
15,0967
18:00788,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -6,98
|Açılış
|: 788,69
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RODRG
|19,36
|2.566.891
|% 10,00
|
|KRTEK
|10,78
|82.594.996
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|99.063.474
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.624.486
|% 9,97
|
|KAPLM
|42,78
|46.878.048
|% 9,97
|
|UZERB
|66,00
|1.807.278
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.486.872
|% -9,88
|
|ADEL
|31,24
|12.079.640
|% -8,87
|
|ANELE
|2,24
|65.224.565
|% -8,20
|
|QNBFL
|89,00
|635.326
|% -7,58
|
|THYAO
|28,10
|4.728.287.964
|% 2,55
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|PETKM
|8,86
|2.516.205.207
|% -3,49
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,40
|933.931.816
|% -2,83
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|HALKB
|5,49
|1.790.893.348
|% 2,81
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2944
|13,4114
|% 0,26
|
|Euro
|15,0450
|15,1973
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,0872
|18,1779
|% -0,81
|
|Frank
|14,4837
|14,5709
|% -0,86
|
|Riyal
|3,5459
|3,5637
|% -0,66
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,30
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-10,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|-6,07
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|0,02
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|0,05
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58AKFGY
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 171 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde -8.75 oranında düşüşle 83.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 669 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49 kaybederek (% -2.67 ) 1, 785
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, EKIZ, EDATA, KGYO, RODRG, SANEL, PKENT