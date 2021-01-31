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***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.01.2021 13:19



***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun portföyüne 2021 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906600


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