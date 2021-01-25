***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.01.2021 17:11
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis Blok No:29/A Kapı No: 202 Kağıthane İstanbul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904203
BIST
17:331.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:337,3997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0106
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:338,9819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0409
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:33442,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,04
|Açılış
|: 442,88
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:33
|LUKSK
|40,04
|6.916.975
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.338.504
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,78
|11.318.258
|% -8,47
|
|PKENT
|1.440,00
|6.290.379
|% -8,27
|
|INTEM
|64,25
|18.047.834
|% -7,55
|
|KOZAL
|121,10
|2.397.756.793
|% 5,86
|
|ODAS
|3,99
|1.549.335.466
|% 4,72
|
|PETKM
|5,27
|1.428.824.853
|% 2,93
|
|KRDMD
|7,12
|1.360.348.415
|% 2,89
|
|GARAN
|9,61
|1.037.220.188
|% -1,54
|
|ODAS
|3,99
|1.549.335.466
|% 4,72
|
|TSKB
|2,00
|695.871.899
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|467.308.630
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,48
|712.794.245
|% -0,40
|
|PETKM
|5,27
|1.428.824.853
|% 2,93
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3935
|7,3997
|% -0,14
|
|Euro
|8,9720
|8,9819
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0769
|10,1275
|% -0,31
|
|Frank
|8,2905
|8,3405
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9636
|1,9734
|% -0,30
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|10,77
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,70
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,08
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:45ALKIM
Yüzde 4.54 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 252, 799 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 94 kaybederek (% -0.14 ) 1, 359
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, TBORG, GOLTS, YAPRK, VERTU, OZBAL, AKSEN, GEDIK, DIRIT, BNTAS
-
17:44
ISYAT, BAGFS, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
DOCO, MTRYO, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında