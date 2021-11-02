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***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.11.2021 11:40



***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Eda Kuyucu Aziz 1500000 TRY 50
Denel Şehriban Kırali 1500000
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,42% |  6,51
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.536  
En Yüksek
1.546 En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler12:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 64,40 10.853.174 % 9,99  
ERBOS 122,80 125.169.541 % 9,94  
HEDEF 3,77 86.685.088 % 9,91  
DESA 8,72 16.456.012 % 7,65  
AYES 20,50 51.455 % 7,33  
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12:06 Alış Satış %  
Dolar 9,5340 9,5372 % 0,01  
Euro 11,0576 11,0708 % -0,03  
Sterlin 12,9474 13,0124 % -0,35  
Frank 10,4054 10,4680 % -0,39  
Riyal 2,5324 2,5451 % -0,09  
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12:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 0,74  
Altın Gr. 549 549 -0,34  
Cumhuriyet 3.629 3.683 8,00  
Tam 3.611 3.702 9,06  
Yarım 1.746 1.791 4,37  
Çeyrek 875 895 2,19  
Gümüş.Ons 23,93 23,96 -0,10  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 -0,04  
B. Petrol 85,09 85,09 0,38  
Seans Raporu 12:06
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