***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2021 11:42
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 15.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973922
BIST
11:491.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,33
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:499,5321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:4911,0552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0194
|Açılış
|: 11,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
11:49549,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,70
|Açılış
|: 549,14
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:49
|DOBUR
|64,40
|10.255.479
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|124.305.643
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|86.524.927
|% 9,91
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ZRGYO
|2,35
|71.712.566
|% 6,82
|
|BIOEN
|22,24
|214.593.638
|% -9,96
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|AKFGY
|5,60
|20.818.855
|% -8,05
|
|MAKTK
|3,36
|12.132.301
|% -7,95
|
|KRGYO
|6,87
|28.036.616
|% -7,16
|
|GARAN
|10,25
|1.366.719.966
|% 1,18
|
|TSPOR
|5,55
|555.083.584
|% -6,88
|
|THYAO
|15,38
|538.813.405
|% 0,65
|
|SISE
|8,59
|336.418.177
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,85
|312.819.918
|% 1,79
|
|GARAN
|10,25
|1.366.719.966
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,85
|312.819.918
|% 1,79
|
|TSPOR
|5,55
|555.083.584
|% -6,88
|
|MRGYO
|1,00
|64.062.567
|% 5,26
|
|GSRAY
|3,89
|260.015.188
|% -2,02
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5284
|9,5321
|% -0,04
|
|Euro
|11,0415
|11,0552
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,9532
|13,0182
|% -0,30
|
|Frank
|10,3989
|10,4616
|% -0,45
|
|Riyal
|2,5297
|2,5424
|% -0,20
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,79
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|0,37
|