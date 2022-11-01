***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2022 16:29
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.oragonpy.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@oragonpy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075913
BIST
16:154.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 67,38
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
16:1518,6217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
16:1518,5213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1177
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
16:15990,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,87
|Açılış
|: 990,68
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler16:13
|BRLSM
|18,01
|229.518.586
|% 9,95
|
|SMRTG
|94,45
|437.986.116
|% 9,89
|
|PNLSN
|23,18
|87.045.988
|% 8,83
|
|PRDGS
|5,57
|83.484.323
|% 7,12
|
|ISSEN
|53,90
|39.472.295
|% 6,52
|
|LIDER
|48,76
|142.532.107
|% -8,00
|
|YYLGD
|30,80
|234.030.677
|% -5,46
|
|EGEPO
|15,05
|7.991.779
|% -4,75
|
|IZINV
|21,40
|9.894.528
|% -3,60
|
|KZBGY
|20,86
|50.527.267
|% -3,16
|
|SMRTG
|94,45
|437.986.116
|% 9,89
|
|YYLGD
|30,80
|234.030.677
|% -5,46
|
|KONKA
|44,66
|195.040.552
|% 2,81
|
|CONSE
|7,96
|165.337.734
|% -0,50
|
|LIDER
|48,76
|142.532.107
|% -8,00
|
|MOBTL
|3,22
|114.234.371
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,74
|47.311.065
|% -2,25
|
|CONSE
|7,96
|165.337.734
|% -0,50
|
|PSGYO
|6,60
|116.840.885
|% 2,01
|
|KRPLS
|8,54
|131.263.473
|% -2,06
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6132
|18,6218
|% 0,08
|
|Euro
|18,5046
|18,5158
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,4540
|21,5616
|% 0,91
|
|Frank
|18,6818
|18,7944
|% 1,04
|
|Riyal
|4,9391
|4,9638
|% 0,09
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|20,70
|
|Altın Gr.
|990
|990
|13,01
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.717
|46,00
|
|Tam
|6.652
|6.708
|57,00
|
|Yarım
|3.241
|3.277
|28,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.637
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,93
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,95
|0,48
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|2,12
|