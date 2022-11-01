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***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.11.2022 16:29
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.oragonpy.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@oragonpy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075913


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  3.979  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRLSM 18,01 229.518.586 % 9,95  
SMRTG 94,45 437.986.116 % 9,89  
PNLSN 23,18 87.045.988 % 8,83  
PRDGS 5,57 83.484.323 % 7,12  
ISSEN 53,90 39.472.295 % 6,52  
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16:13 Alış Satış %  
Dolar 18,6132 18,6218 % 0,08  
Euro 18,5046 18,5158 % 0,61  
Sterlin 21,4540 21,5616 % 0,91  
Frank 18,6818 18,7944 % 1,04  
Riyal 4,9391 4,9638 % 0,09  
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16:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 20,70  
Altın Gr. 990 990 13,01  
Cumhuriyet 6.618 6.717 46,00  
Tam 6.652 6.708 57,00  
Yarım 3.241 3.277 28,00  
Çeyrek 1.626 1.637 13,00  
Gümüş.Ons 19,91 19,93 0,76  
Gümüş Gr. 11,92 11,95 0,48  
B. Petrol 94,93 94,93 2,12  
Seans Raporu 16:13
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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