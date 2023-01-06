***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.01.2023 11:04
ür Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094886
BIST
11:105.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 51,26
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
11:1018,7888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
11:1019,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0261
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
11:101.110,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.110,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler11:10
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|CEOEM
|25,48
|28.477.659
|% 7,60
|
|EGGUB
|101,40
|49.911.831
|% 7,07
|
|BFREN
|6.150,10
|157.305.435
|% 6,89
|
|TETMT
|270,00
|2.147.753
|% 6,59
|
|EYGYO
|18,56
|116.509.323
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|MARTI
|5,02
|50.520.149
|% -8,39
|
|BRKVY
|24,02
|20.577.976
|% -8,32
|
|THYAO
|137,00
|3.557.580.609
|% 1,33
|
|EREGL
|40,00
|2.752.594.158
|% -0,20
|
|ASELS
|59,40
|2.092.096.879
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,73
|1.610.595.441
|% 2,95
|
|KRDMD
|18,00
|1.460.977.201
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|1.610.595.441
|% 2,95
|
|YKBNK
|10,49
|896.208.097
|% 0,10
|
|KRDMD
|18,00
|1.460.977.201
|% 0,00
|
|EREGL
|40,00
|2.752.594.158
|% -0,20
|
|ISCTR
|11,60
|739.185.641
|% 2,20
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7732
|18,7888
|% 0,13
|
|Euro
|19,7664
|19,7905
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,3182
|22,4301
|% 0,13
|
|Frank
|19,9554
|20,0756
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9840
|5,0090
|% 0,14
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|7,38
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|4,79
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.544
|7.610
|22,00
|
|Yarım
|3.653
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|0,15
|
|B. Petrol
|78,69
|78,69
|0,00
|