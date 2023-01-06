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***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.01.2023 11:19
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDULRAHMAN ALHAMAD Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 28.09.2022 83 Bağımsız Üye Değil
MEHMET ABDULLAH ADAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 28.09.2022 10 Bağımsız Üye Değil
BARA BADENJKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.09.2022 5 Bağımsız Üye Değil
ABDULLAH YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.09.2022 2 Bağımsız Üye Değil
ABDULLAH ALHAMAD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.10.2022 Bağımsız Üye Değil
MUHARREM KARSLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.10.2022 Evet Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
HİMMET KARADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.12.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094896


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EGGUB 101,20 45.916.631 % 6,86  
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Altın Ons 1.840 1.841 7,52  
Altın Gr. 1.111 1.111 5,12  
Cumhuriyet 7.486 7.599 -45,00  
Tam 7.548 7.615 27,00  
Yarım 3.655 3.722 13,00  
Çeyrek 1.833 1.861 7,00  
Gümüş.Ons 23,47 23,50 0,25  
Gümüş Gr. 14,16 14,18 0,15  
B. Petrol 78,87 78,87 0,18  
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