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***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.06.2023 17:00
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ABDULLAH YÜKSEL YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MELTEM TÜRKER FON OPERASYON DİREKTÖRÜ
SÜMEYYE KARABULUT MUHASEBE UZMANI
ZAFER BAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
İDRİS KURT ARAŞTIRMA UZMANI
ESRA ÇELİK HUKUK MÜŞAVİRİ
SEBAHATTİN SERKAN ŞİNİK İÇ KONTROL VE TEFTİŞ

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İç kontrol sistemi ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Risk yönetim sistemi RİSKAKTİF EĞİTİM YAZILIM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.
Teftiş birimi ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Araştırma birimi ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bilgi sistemleri ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156488


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PENTA 19,09 340.340.108 % 9,97  
KUYAS 30,90 275.761.773 % 9,96  
KLRHO 15,93 223.443.672 % 9,95  
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Sterlin 26,5936 26,7270 % 0,93  
Frank 23,5588 23,7007 % 0,84  
Riyal 5,7162 5,7449 % 1,13  
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17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 -3,51  
Altın Gr. 1.355 1.355 14,10  
Cumhuriyet 9.243 9.383 229,00  
Tam 9.195 9.434 233,09  
Yarım 4.510 4.607 82,00  
Çeyrek 2.248 2.304 35,00  
Gümüş.Ons 23,37 23,39 -0,20  
Gümüş Gr. 16,19 16,21 0,09  
B. Petrol 76,04 76,04 -0,67  
Seans Raporu 17:33
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