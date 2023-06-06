***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.06.2023 17:00
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ABDULLAH YÜKSEL YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MELTEM TÜRKER FON OPERASYON DİREKTÖRÜ
SÜMEYYE KARABULUT MUHASEBE UZMANI
ZAFER BAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
İDRİS KURT ARAŞTIRMA UZMANI
ESRA ÇELİK HUKUK MÜŞAVİRİ
SEBAHATTİN SERKAN ŞİNİK İÇ KONTROL VE TEFTİŞ
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İç kontrol sistemi ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Risk yönetim sistemi RİSKAKTİF EĞİTİM YAZILIM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.
Teftiş birimi ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Araştırma birimi ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bilgi sistemleri ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156488
BIST
17:355.367
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,80
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:3521,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2409
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:3523,1429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,2423
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:351.354,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,11
|Açılış
|: 1.354,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler17:33
|KLGYO
|2,86
|515.346.953
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|174.256.698
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.340.108
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|275.761.773
|% 9,96
|
|KLRHO
|15,93
|223.443.672
|% 9,95
|
|IMASM
|21,80
|695.760.071
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|28.096.093
|% -9,97
|
|MARKA
|11,15
|70.034.328
|% -9,94
|
|DOGUB
|18,63
|70.985.267
|% -9,12
|
|OZRDN
|14,98
|24.484.636
|% -7,93
|
|THYAO
|163,50
|8.243.621.213
|% -0,61
|
|SASA
|65,75
|6.233.286.243
|% 3,06
|
|KCHOL
|94,20
|4.754.778.144
|% 0,43
|
|ASELS
|52,85
|4.515.407.397
|% 3,42
|
|EREGL
|35,04
|3.325.216.491
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,48
|2.208.620.340
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,65
|2.845.854.963
|% 0,16
|
|YKBNK
|11,90
|2.549.542.162
|% -1,41
|
|KLGYO
|2,86
|515.346.953
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,83
|3.308.096.722
|% -1,87
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4878
|21,5101
|% 1,19
|
|Euro
|23,0858
|23,1130
|% 0,93
|
|Sterlin
|26,5936
|26,7270
|% 0,93
|
|Frank
|23,5588
|23,7007
|% 0,84
|
|Riyal
|5,7162
|5,7449
|% 1,13
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.355
|1.355
|14,10
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.510
|4.607
|82,00
|
|Çeyrek
|2.248
|2.304
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|16,19
|16,21
|0,09
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|-0,67
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48OYLUM
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 716, 383 adet işlem
-
17:47BURCE
Yüzde 9.98 oranında artışla 165.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 256 adet işlem
-
17:46SNICA
Yüzde 4.24 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 023, 405 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.04 ) 4, 835
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, ARASE, GRTRK, KUYAS, PENTA, ITTFH, KLGYO, KLRHO, BURCE, EUKYO