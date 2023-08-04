***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2023 11:09
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 15000000 TRY 100 Yoktur. İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdulrahman ALHAMAD 12450000 TRY 83
Mehmet Abdullah ADAK 1500000 TRY 10
Bara BADENJKİ 750000 TRY 5
Abdullah YÜKSEL 300000 TRY 2
TOPLAM 15000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180566
BIST
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12:317.275
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 53,25
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:3127,0029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0561
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:3129,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0312
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:311.678,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.678,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:31
|RAYSG
|43,56
|32.395.828
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|649.494.349
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.529.686
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.654.577
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|375.583.636
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.519.009
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.233.507
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|114,90
|3.936.546.620
|% 1,50
|
|THYAO
|236,50
|2.622.432.622
|% 0,64
|
|KONTR
|249,50
|2.485.848.443
|% -0,87
|
|EKGYO
|8,92
|2.193.861.427
|% 0,68
|
|SMRTG
|86,40
|2.078.896.938
|% 3,23
|
|EKGYO
|8,92
|2.193.861.427
|% 0,68
|
|CEMAS
|3,25
|387.380.412
|% 4,17
|
|GSDHO
|4,81
|521.125.574
|% 1,69
|
|FZLGY
|15,06
|1.469.092.682
|% 5,24
|
|YKBNK
|14,13
|900.466.237
|% 0,50
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9692
|27,0029
|% 0,21
|
|Euro
|29,5372
|29,5543
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,1883
|34,3597
|% 0,10
|
|Frank
|30,6280
|30,8125
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1760
|7,2120
|% 0,17
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,57
|
|Cumhuriyet
|11.195
|11.364
|-12,00
|
|Tam
|10.949
|11.029
|-75,00
|
|Yarım
|5.479
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,51
|85,51
|0,37
|