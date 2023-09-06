***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.09.2023 16:00
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ABDULLAH YÜKSEL YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MELTEM TÜRKER FON OPERASYON DİREKTÖRÜ
SÜMEYYE KARABULUT MUHASEBE UZMANI
ZAFER BAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
İDRİS KURT ARAŞTIRMA UZMANI
ESRA ÇELİK HUKUK MÜŞAVİRİ
SEBAHATTİN SERKAN ŞİNİK İÇ KONTROL VE TEFTİŞ
MEHMET EMİN ORAN İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192136
BIST
'
16:428.242
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,81
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
16:4226,8170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0472
|Açılış
|: 26,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,4038
16:4228,8144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0932
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,4686
16:421.660,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.660,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler16:42
|MIATK
|426,90
|532.867.072
|% 10,00
|
|POLTK
|6.215,00
|79.173.012
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|729.299.479
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|201.693.445
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|81.040.499
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|40.296.753
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|2.678.872
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|393.323.495
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|2.532.077
|% -9,92
|
|EMNIS
|57,10
|1.126.268
|% -8,05
|
|ASELS
|40,70
|7.765.033.508
|% 5,71
|
|EREGL
|46,74
|7.353.181.509
|% 1,61
|
|IZENR
|73,85
|7.095.396.057
|% 2,86
|
|EKGYO
|9,31
|6.075.678.822
|% -1,38
|
|ISCTR
|24,68
|5.891.989.445
|% 4,66
|
|EKGYO
|9,31
|6.075.678.822
|% -1,38
|
|YKBNK
|17,13
|4.949.571.011
|% -0,06
|
|ISCTR
|24,68
|5.891.989.445
|% 4,66
|
|HALKB
|14,92
|2.964.336.891
|% 1,57
|
|ASELS
|40,70
|7.765.033.508
|% 5,71
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8115
|26,8170
|% 0,18
|
|Euro
|28,8064
|28,8144
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,5202
|33,6883
|% -0,01
|
|Frank
|29,9648
|30,1453
|% -0,00
|
|Riyal
|7,1282
|7,1639
|% 0,22
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|1,35
|
|Cumhuriyet
|11.259
|11.429
|-16,00
|
|Tam
|11.024
|11.112
|-32,00
|
|Yarım
|5.529
|5.577
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.789
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,97
|-0,30
|
|B. Petrol
|90,02
|90,02
|-0,02
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57OZSUB
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 34.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 925 adet işlem
-
16:56ISGSY
Yüzde 9.97 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 284, 893 adet işlem
-
16:55XU100
Endeks 8, 238 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 133, 204.00 milyon TL de
-
16:55EGPRO
Yüzde 6.03 oranında artışla 142.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 716 adet işlem
-
16:52ALCAR
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 791.60 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 217 adet işlem