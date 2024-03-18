***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.03.2024 13:13
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi kira geliri, değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek amacıyla Tebliğ'de izin verilen varlıklara yatırım yapmak ve yine Tebliğ'de izin verilen faaliyetleri yürütmektir. Fon'un önceliği değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birlikte, Fon varlıklarını elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon'un menfaatine olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi veya gayrinakdi finansman kullanabilir veya finansman limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı, Tebliğ'in 23. maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259637
BIST
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17:008.756
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -72,50
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
17:0032,3001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1730
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
17:0035,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1073
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
17:002.240,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 13,08
|Açılış
|: 2.240,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler16:58
|AKENR
|6,60
|22.185.379
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|16.494.120
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.479.142
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|12.129.694
|% 9,96
|
|BRKVY
|199,80
|38.003.042
|% 9,96
|
|FONET
|28,08
|54.430.609
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|276.301.814
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.959.873
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.187.985
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.557.457
|% -9,94
|
|DOAS
|315,00
|4.011.162.669
|% 5,18
|
|TUPRS
|166,50
|3.977.896.025
|% 2,15
|
|THYAO
|269,25
|3.843.882.732
|% -0,37
|
|ALVES
|56,45
|2.908.560.459
|% -7,08
|
|EREGL
|44,30
|2.858.700.027
|% -0,23
|
|ZOREN
|5,27
|1.246.065.972
|% 2,73
|
|ISCTR
|10,37
|1.617.469.907
|% 1,27
|
|EKGYO
|10,63
|1.072.104.954
|% -1,39
|
|AKFGY
|2,51
|205.407.161
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,18
|1.774.712.696
|% 0,64
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2932
|32,2994
|% 0,54
|
|Euro
|35,1979
|35,2349
|% 0,33
|
|Sterlin
|42,2391
|42,4508
|% 1,57
|
|Frank
|37,4858
|37,6737
|% 1,43
|
|Riyal
|8,8463
|8,8907
|% 1,55
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|918,66
|920,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,17
|1.043,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,86
|85,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,70
|2.160,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:58
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17:12DGATE
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 44.90 lira fiyatla işlem gören hissede 524, 279 adet işlem
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17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 08 kaybederek (% -0.36 ) 7, 695
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PKART, ERSU, PSDTC, PSDTC, BURVA, AKENR, IZINV, MEPET, GRNYO
-
17:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PEKGY, GEREL, VRGYO, ARTMS, AKFYE, FONET