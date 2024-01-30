***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun 05/01/2024 tarihli kararı çerçevesinde Şirketimizin 75.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000 TL nakden karşılanması suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1 TL üzerinden 18.000.000 TL'den 20.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırım hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/01/2024 tarihli E-12233903-350.05.01-48362 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış olup sermaye artırım işlemlerine ilişkin olarak süreç devam etmektedir.Sermaye arttırımı nakdi ödeme ile gerçekleştirilecektir.Söz konusu sermaye artırımı neticesinde şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" Başlıklı 8. Maddesinin yeni hali, ilgili yönetim kurulu kararı ekte pdf olarak kamuoyu bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243601BIST