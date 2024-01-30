***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.01.2024 15:33
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 05/01/2024 tarihli kararı çerçevesinde Şirketimizin 75.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000 TL nakden karşılanması suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1 TL üzerinden 18.000.000 TL'den 20.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırım hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/01/2024 tarihli E-12233903-350.05.01-48362 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış olup sermaye artırım işlemlerine ilişkin olarak süreç devam etmektedir.
Sermaye arttırımı nakdi ödeme ile gerçekleştirilecektir.
Söz konusu sermaye artırımı neticesinde şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" Başlıklı 8. Maddesinin yeni hali, ilgili yönetim kurulu kararı ekte pdf olarak kamuoyu bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243601
BIST
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16:118.486
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 14,56
|Açılış
|: 8.513
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|Önceki Kapanış
|: 8.472
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8.439
En Yüksek
8.517
16:1130,3605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0149
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,2875
16:1132,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0455
|Açılış
|: 32,8500
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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33,3189
En Düşük
32,8386
16:111.985,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.985,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
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2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BYDNR
|32,78
|118.577.972
|% 10,00
|
|CATES
|88,00
|570.494.074
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|341.850.988
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|43.511.848
|% 10,00
|
|PNLSN
|76,00
|144.920.669
|% 9,99
|
|VAKFN
|5,48
|162.654.698
|% -7,74
|
|ERSU
|22,60
|7.812.119
|% -5,04
|
|GARFA
|106,40
|79.253.845
|% -4,92
|
|KRSTL
|10,76
|175.142.960
|% -4,86
|
|MERIT
|87,05
|49.484.721
|% -4,86
|
|THYAO
|272,00
|8.116.323.794
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,86
|3.214.398.727
|% 3,03
|
|YKBNK
|21,76
|2.655.619.478
|% 1,97
|
|EREGL
|43,52
|2.633.289.287
|% -0,46
|
|TCELL
|68,95
|2.627.087.448
|% -0,51
|
|EKGYO
|10,08
|1.892.034.412
|% -1,18
|
|ISCTR
|25,86
|3.214.398.727
|% 3,03
|
|TSPOR
|1,56
|192.348.392
|% -1,27
|
|YKBNK
|21,76
|2.655.619.478
|% 1,97
|
|QUAGR
|4,05
|479.762.650
|% 0,25
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3517
|30,3605
|% 0,05
|
|Euro
|32,9295
|32,9452
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,3316
|38,5238
|% -0,31
|
|Frank
|35,0130
|35,2239
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0713
|8,1118
|% 0,05
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|921,81
|923,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,70
|973,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,19
|81,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,97
|2.034,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:11
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16:25ALCTL
Yüzde 4.45 oranında artışla 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 189 adet işlem
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16:24TUCLK
Yüzde 6.68 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 290, 025 adet işlem
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16:23EYGYO
Yüzde 4.59 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 039, 569 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, OYAKC, HEKTS
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 75 artarak (% 0.04 ) 7, 486