***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun Spk Onaylı İç Tüzük Tadil Metni ve Onaylı Duyuru Metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246495BIST