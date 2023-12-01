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***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2023 12:10
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.


Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Portföy Yöneticiliği Faaliyet Yetki Belgesi 28.11.2023 GGSPYŞ/PY.11/1144
Portföy Yöneticiliği Faaliyet Yetki Belgesi 31.07.2018 GPYŞ/PY.9/856

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ABDULLAH YÜKSEL YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MELTEM TÜRKER FON OPERASYON DİREKTÖRÜ
ZAFER BAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
İDRİS KURT ARAŞTIRMA UZMANI
ESRA ÇELİK HUKUK MÜŞAVİRİ
SEBAHATTİN SERKAN ŞİNİK İÇ KONTROL VE TEFTİŞ
MEHMET EMİN ORAN İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221498


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 86,35 26.830.947 % 10,00  
AZTEK 148,60 130.268.824 % 9,99  
EKOS 30,00 199.430.160 % 9,97  
DIRIT 8,83 971.035 % 9,96  
SELGD 16,47 4.523.617 % 9,95  
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12:30 Alış Satış %  
Dolar 28,9517 28,9706 % 0,34  
Euro 31,5930 31,6107 % 0,38  
Sterlin 36,5608 36,7442 % 0,61  
Frank 33,0274 33,2263 % 0,59  
Riyal 7,7025 7,7411 % 0,38  
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12:30 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,38 25,41 % 0,66  
Platin 938,48 940,03 % 0,66  
Paladyum 1.023,19 1.028,06 % 0,66  
Brent Pet. 80,63 80,63 % 0,66  
Altın Ons 2.048,54 2.048,83 % 0,66  
Seans Raporu 12:30
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