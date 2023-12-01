***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.Yetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıPortföy Yöneticiliği Faaliyet Yetki Belgesi 28.11.2023 GGSPYŞ/PY.11/1144Portföy Yöneticiliği Faaliyet Yetki Belgesi 31.07.2018 GPYŞ/PY.9/856Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviABDULLAH YÜKSEL YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR YARDIMCISIMELTEM TÜRKER FON OPERASYON DİREKTÖRÜZAFER BAŞ GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANIİDRİS KURT ARAŞTIRMA UZMANIESRA ÇELİK HUKUK MÜŞAVİRİSEBAHATTİN SERKAN ŞİNİK İÇ KONTROL VE TEFTİŞMEHMET EMİN ORAN İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221498BIST