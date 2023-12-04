***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.12.2023 12:25
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İç kontrol sistemi ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Risk yönetim sistemi RİSKAKTİF EĞİTİM YAZILIM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.
Teftiş birimi ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Araştırma birimi ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bilgi sistemleri ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221864
BIST
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17:137.901
En Düşük
|Değişim
|: -1,94%
|| -156,47
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.898
En Yüksek
8.112
17:1328,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0482
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
17:1331,2774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0629
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
17:131.887,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 12,34
|Açılış
|: 1.887,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:13
|CMBTN
|1.958,00
|77.071.859
|% 10,00
|
|GLCVY
|43,16
|68.860.826
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|186.374.410
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.691.731
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|371.374.185
|% 9,99
|
|SAFKR
|30,78
|78.787.083
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|502.896.305
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|86.361.583
|% -9,98
|
|LIDER
|147,50
|349.248.792
|% -9,95
|
|EUYO
|13,13
|14.433.706
|% -9,95
|
|THYAO
|251,75
|5.682.018.516
|% -2,80
|
|ISCTR
|22,74
|5.441.120.790
|% 1,52
|
|YKBNK
|20,56
|4.235.790.424
|% 1,38
|
|AKBNK
|36,82
|3.963.138.825
|% 0,71
|
|BINHO
|330,00
|3.217.702.409
|% -4,97
|
|EKGYO
|7,46
|2.087.224.859
|% 1,08
|
|ISCTR
|22,74
|5.441.120.790
|% 1,52
|
|YKBNK
|20,56
|4.235.790.424
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,18
|180.237.504
|% -3,28
|
|ODAS
|10,35
|1.509.886.766
|% -5,05
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9255
|28,9301
|% 0,17
|
|Euro
|31,2673
|31,2774
|% 0,20
|
|Sterlin
|36,3017
|36,4838
|% 0,12
|
|Frank
|32,9771
|33,1758
|% 0,34
|
|Riyal
|7,6878
|7,7263
|% 0,14
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,19
|% 0,66
|
|Platin
|908,03
|909,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,55
|972,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,80
|75,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,72
|2.029,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -129, 53 kaybederek (% -1.82 ) 6, 968
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, SAMAT, OZSUB, ALCAR, UMPAS, DERIM, SELGD, HUBVC, ICUGS, EKOS
-
17:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GEDIK, IHLGM, BTCIM, EUYO, SAFKR, CASA, LIDER
-
17:28
AGROT, CMBTN, ALCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:28
SASA, ARDYZ, ORMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında