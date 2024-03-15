***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.03.2024 16:13
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 20000000 TRY 100 Yoktur. İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdulrahman ALHAMAD 14600000 TRY 73
Himmet KARADAĞ 4000000 TRY 20
Bara BADENJKİ 1000000 TRY 5
Abdullah YÜKSEL 400000 TRY 2
TOPLAM 20000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDULRAHMAN ALHAMAD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.09.2022 73 Bağımsız Üye Değil
HİMMET KARADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 23.12.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür 20 Bağımsız Üye Değil
ABDULLAH ALHAMAD Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 27.10.2022 Bağımsız Üye Değil
BARA BADENJKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.09.2022 5 Bağımsız Üye Değil
ABDULLAH YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.09.2022 2 Bağımsız Üye Değil
MUHARREM KARSLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.10.2022 Evet Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET EMİN ORAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 13.10.2023 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259197
BIST