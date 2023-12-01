***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin faaliyet konusunun girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesinide kapsayacak şekilde genişletilmesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen faaliyet yetki belgemiz 28.11.2023 tarihi itibari ile güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221502BIST