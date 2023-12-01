***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
01.12.2023 12:23
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin faaliyet konusunun girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesinide kapsayacak şekilde genişletilmesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen faaliyet yetki belgemiz 28.11.2023 tarihi itibari ile güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221502
BIST
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12:328.029
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 80,45
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:3228,9653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0921
|Açılış
|: 28,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9653
En Düşük
28,7673
12:3231,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0998
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
12:321.907,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 17,56
|Açılış
|: 1.907,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.907,50
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:30
|BURVA
|86,35
|26.830.947
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|130.268.824
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|199.430.160
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.523.617
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|178.328.905
|% -9,95
|
|HURGZ
|4,78
|118.999.509
|% -7,90
|
|POLTK
|15.512,50
|146.961.903
|% -7,28
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|KSTUR
|1.870,00
|76.670
|% -6,97
|
|THYAO
|256,50
|4.823.631.836
|% 2,19
|
|BINHO
|277,50
|2.522.006.478
|% -5,69
|
|YKBNK
|19,85
|2.110.940.809
|% 3,39
|
|SASA
|52,50
|1.958.948.715
|% 5,25
|
|ISCTR
|22,00
|1.891.190.473
|% 2,61
|
|YKBNK
|19,85
|2.110.940.809
|% 3,39
|
|ISCTR
|22,00
|1.891.190.473
|% 2,61
|
|EKGYO
|7,41
|421.422.714
|% 0,54
|
|AKBNK
|34,72
|1.662.402.702
|% 3,21
|
|HEKTS
|22,96
|1.077.744.216
|% 2,96
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9517
|28,9706
|% 0,34
|
|Euro
|31,5930
|31,6107
|% 0,38
|
|Sterlin
|36,5608
|36,7442
|% 0,61
|
|Frank
|33,0274
|33,2263
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7025
|7,7411
|% 0,38
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,42
|% 0,66
|
|Platin
|938,20
|939,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,53
|1.026,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,56
|80,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,35
|2.049,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:30
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