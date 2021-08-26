***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.08.2021 09:27
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
ORCAY.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Miktar: 8.000.000 TL nominal, Aracı: TRA Kapanış Tarihi: 27.08.2021, Fiyat: 9,90 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 79.200.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960502
BIST
12:331.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:338,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:339,8723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:33480,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,73
|Açılış
|: 480,04
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.499.440
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|DARDL
|3,19
|26.041.465
|% 8,14
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|AGYO
|3,69
|8.421.767
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.642.317
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|474.632.824
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,21
|287.297.791
|% -7,51
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|THYAO
|12,77
|715.933.247
|% 2,16
|
|GARAN
|9,51
|477.312.844
|% -0,21
|
|GESAN
|24,62
|474.632.824
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|BRLSM
|11,21
|287.297.791
|% -7,51
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|ODAS
|1,48
|137.797.696
|% 0,68
|
|THYAO
|12,77
|715.933.247
|% 2,16
|
|YKBNK
|2,55
|129.105.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,51
|477.312.844
|% -0,21
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3682
|8,3712
|% 0,00
|
|Euro
|9,8637
|9,8723
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,4671
|11,5246
|% -0,13
|
|Frank
|9,1012
|9,1560
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2259
|2,2370
|% 0,07
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,48
|
|Altın Gr.
|480
|481
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.174
|3.254
|-14,59
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-7,05
|
|Çeyrek
|769
|787
|-3,53
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,62
|70,62
|-0,66
|