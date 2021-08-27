***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ORCAY]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarORCAY.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Miktar: 8.000.000 TL nominal, Aracı: TRA Kapanış Tarihi: 27.08.2021, Fiyat: 9,90 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 79.200.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960707BIST