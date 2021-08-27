***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.08.2021 09:32
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Miktar: 8.000.000 TL nominal, Aracı: TRA Kapanış Tarihi: 27.08.2021, Fiyat: 9,90 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 79.200.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960707
BIST
13:471.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
13:478,4028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
13:479,8799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
13:47484,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,63
|Açılış
|: 484,77
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:44
|DESA
|10,12
|6.874.600
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.034.680
|% 10,00
|
|BALAT
|6,86
|1.534.994
|% 9,94
|
|KTSKR
|67,20
|50.312.367
|% 8,30
|
|YAPRK
|33,16
|34.234.998
|% 7,24
|
|EDATA
|12,13
|4.512.663
|% -9,95
|
|BAGFS
|17,50
|846.703
|% -6,96
|
|KNFRT
|16,31
|15.649.734
|% -4,40
|
|GESAN
|23,54
|432.434.591
|% -4,39
|
|PENTA
|80,05
|2.498.183
|% -4,13
|
|THYAO
|12,57
|434.516.227
|% -1,72
|
|GESAN
|23,54
|432.434.591
|% -4,39
|
|KRDMD
|7,67
|371.003.157
|% 1,46
|
|PETKM
|6,21
|321.887.756
|% 2,14
|
|GARAN
|9,45
|289.933.548
|% 0,11
|
|ODAS
|1,48
|135.722.396
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,54
|138.634.812
|% 0,40
|
|PETKM
|6,21
|321.887.756
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,67
|371.003.157
|% 1,46
|
|TRGYO
|4,11
|195.242.809
|% 2,24
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3984
|8,4009
|% 0,15
|
|Euro
|9,8735
|9,8824
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,4724
|11,5299
|% 0,17
|
|Frank
|9,1117
|9,1666
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2321
|2,2433
|% 0,14
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,29
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|1,01
|