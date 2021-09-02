***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.09.2021 09:03
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş., ORCAY.E işlem koduyla 02/09/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 9,90 TL Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961360
BIST
10:201.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.479
En Düşük
1.472
10:208,2884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
10:209,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0202
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
10:20483,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 483,25
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler10:20
|EGEPO
|6,05
|1.573.296
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|392.432
|% 10,00
|
|TGSAS
|14,72
|12.896.169
|% 9,93
|
|DIRIT
|3,92
|272.119
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,49
|58.149.483
|% 9,69
|
|UTPYA
|22,38
|85.268
|% -7,37
|
|KUTPO
|57,30
|147.850
|% -4,98
|
|DOBUR
|22,98
|214.218
|% -4,49
|
|OZRDN
|7,38
|411.736
|% -3,91
|
|YAPRK
|34,90
|8.560.982
|% -3,70
|
|THYAO
|12,83
|144.653.957
|% -0,54
|
|GARAN
|9,91
|125.052.793
|% 0,81
|
|SISE
|8,92
|123.691.150
|% 1,36
|
|TUPRS
|104,10
|87.457.418
|% 0,48
|
|KOZAL
|105,70
|63.744.450
|% 0,28
|
|AKYHO
|2,49
|58.149.483
|% 9,69
|
|GSDHO
|2,24
|44.563.979
|% 4,67
|
|BSOKE
|2,67
|42.251.517
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|20.551.982
|% 0,76
|
|ODAS
|1,51
|23.129.595
|% -0,66
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2847
|8,2884
|% 0,06
|
|Euro
|9,8342
|9,8441
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,3856
|11,4427
|% 0,04
|
|Frank
|9,0145
|9,0688
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2040
|2,2150
|% 0,01
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,66
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|-0,01
|
Seans Raporu
10:20
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10:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, PGSUS, TAVHL
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10:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, GARAN, DOHOL
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10:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 73 artarak (% 0.21 ) 1, 303
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10:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, DIRIT, TGSAS
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10:31
IZTAR, ISBIR, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında