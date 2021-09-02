***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ORCAY]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOrçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş., ORCAY.E işlem koduyla 02/09/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 9,90 TL Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961360BIST